Congresista fue demandada por empleada doméstica que trabajaba 14 horas al día

Caracol Radio reveló recientemente una demanda en contra de la congresista Sandra Liliana Ortiz, del Partido Verde, la cual fue puesta por una mujer que fue su empleada doméstica y que alega que trabajaba 14 horas diarias, de lunes a domingo.

La congresista, que estuvo un periodo en la Cámara y lleva otro como senadora, fue acusada por la empleada doméstica que trabajó en su casa por más de tres meses en el año 2017.

Según la demanda, en ese periodo de tiempo, la señora trabajaba de 7:00 a.m. a 9:00 p.m., contando con solo media hora de almuerzo, y no tenía día de descanso. Además, no estaba afiliada a la salud ni a la seguridad social.

Por ello un día que se enfermó tuvo que faltar para ir a un médico particular, y al no presentarse la congresista la despidió diciéndole que era una irresponsable.

En este tiempo le pagaba $ 800.000 mensuales, lo que es incluso es menor al salario mínimo del 2017, y en el Ministerio del Trabajo de Tunja no pudieron conciliar porque el esposo de la congresista, Fabio Andrés Delgado, le iba a pagar $ 582.887 de liquidación.

Esa suma la piso el señor Delgado afirmando que era lo justo porque le daban el almuerzo a la empleada doméstica y que la despidieron por el “mal desempeño de sus funciones”.

Por lo anterior la demanda fue al Juzgado Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Tunja donde se estableció el pago de $ 2.077.570.

Cuando ese medio de comunicación consultó a la congresista, esta indicó que su esposo fue el que firmó el contrato de trabajo y que la empleada doméstica a veces sí trabajaba 14 horas diarias, pero según ella le pagan las horas extras.

