Confuso tiroteo en Altavista deja dos muertos y dos heridos ¿qué pasó?

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Resumen: Tras la muerte de cuatro hombres en belén Altavista, la policía ubicó en el barrio Laureles a una suboficial y a un soldado que estarían involucrados en el hecho

Las autoridades adelantan una rigurosa investigación para esclarecer un violento y confuso episodio registrado durante la noche de este sábado 16 de mayo en el suroccidente de Medellín. Una fuerte balacera que dejó un saldo trágico de dos personas muertas y dos más gravemente heridas por proyectil de arma de fuego. El incidente generó pánico entre la comunidad.

Pánico en las escalas de Cantarrana

Los hechos ocurrieron sobre las 19:43 horas en la carrera 84C con calle 20, en el sector conocido como las escalas de Cantarrana, jurisdicción de Belén Altavista.

La alerta inició cuando la ciudadanía reportó a la línea de emergencias varias detonaciones de arma de fuego.

Al llegar al lugar, las patrullas de la Policía encontraron un escenario de caos, procediendo a acordonar la zona y a coordinar el traslado de los lesionados. En la escena del crimen, se halló un arma de fuego de letalidad reducida, tipo pistola traumática, marca Blow, calibre 9mm, avaluada en $1.500.000.

Las víctimas mortales y los heridos

El violento episodio dejó dos víctimas mortales, identificadas tras las labores de inspección técnica:

Un hombre de 36 años, residente del barrio Cantarrana, quien presentaba dos impactos en el pecho y falleció antes de poder recibir atención médica en la Unidad Intermedia de Belén.

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Un joven de 26 años, quien fue trasladado de urgencia a una clínica del sector, donde falleció producto de las múltiples heridas en el pecho, abdomen, espalda y brazo.

Adicionalmente, dos jóvenes resultaron lesionados y se encuentran en estado estable:

Un joven de 21 años, trasladado a un centro asistencial con una herida en el hombro izquierdo.

Un joven de 22 años, quien ingresó a una clínica ubicada en un centro comercial del sector con múltiples impactos en el antebrazo derecho, la cara, la espalda y el pecho.

Dos militares se presentaron ante la fiscalía

Más tarde, la policía ubicó en el barrio Laureles a una suboficial y a un soldado que estarían involucrados en el hecho. Los dos militares, que estaban vestidos de civil y llevaban una pistola, se presentaron de manera voluntaria ante las autoridades encargadas de la investigación.

El arma quedó en manos de los investigadores, quienes también se encargaron de revisar el lugar donde ocurrió el incidente para aclarar lo sucedido.