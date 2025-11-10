Resumen: La Asamblea Departamental de Antioquia confirmó la terna para la elección del Contralor Departamental 2026-2029, tras un proceso de mérito liderado por la Universidad de Cartagena. Los tres aspirantes con los puntajes más altos, Juan Carlos Herrera Toro, Juan Fernando Castrillón Benjumea y Laura Emilse Marulanda Tobón, fueron declarados libres de inhabilidades. La etapa de observaciones ciudadanas está abierta hasta el 12 de noviembre.

Confirman que la terna para elegir al próximo contralor de Antioquia fue hecha con rigor jurídico y técnico

La Asamblea Departamental de Antioquia informó que el proceso de selección para el cargo de Contralor o Contralora Departamental para el periodo 2026-2029 se ha llevado a cabo con estricto rigor jurídico, técnico y bajo principios de mérito y transparencia. El proceso, dirigido por la Universidad de Cartagena, ha culminado con la conformación de una terna que, tras un análisis exhaustivo, cumple con todos los requisitos legales.

La Universidad de Cartagena entregó el «Informe de posibles inhabilidades e incompatibilidades», que sirvió de base para que los abogados de la corporación realizaran un análisis sobre presuntas inhabilidades. Dicho análisis se sustenta en el artículo 272 de la Constitución Política y la jurisprudencia del Consejo de Estado y la Corte Constitucional.

Los Tres Aspirantes de la Terna

La Universidad de Cartagena verificó que los tres aspirantes con los más altos puntajes en la convocatoria no presentan inhabilidades ni incompatibilidades para ocupar el cargo. La terna oficial está conformada por:

Juan Carlos Herrera Toro

Juan Fernando Castrillón Benjumea

Laura Emilse Marulanda Tobón

Según el análisis, no se encontraron configurados vínculos funcionales ni territoriales que comprometan la independencia del control fiscal, a pesar de las quejas presentadas.

Proceso Abierto a la Ciudadanía

La Asamblea Departamental recordó que, de acuerdo con el cronograma establecido, el periodo para recibir observaciones de la ciudadanía está abierto desde el 6 y hasta el 12 de noviembre del presente año. Estas observaciones serán analizadas y consideradas en el proceso final.

La Mesa Directiva de la Asamblea enfatizó que la determinación de la terna final está sustentada en los resultados definitivos de los aspirantes con los mayores puntajes y en el informe técnico de la Universidad de Cartagena, buscando garantizar una decisión objetiva y jurídicamente sólida. Los conceptos jurídicos que respaldan la terna se encuentran anexos al comunicado y disponibles para la consulta pública.

