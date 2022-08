Confirman muerte de hombre con viruela del mono en el Perú

El paciente que falleció en el Hospital Dos de Mayo había abandonado su tratamiento anti-retroviral contra el VIH, haciéndose más susceptible a los efectos de diversas infecciones, entre las varias que contrajo, la viruela del mono.

Hombre de 45 años padecía de VIH y había abandonado su tratamiento, informó director del Hospital Dos de mayo.

Este lunes 1 de agosto el director del Hospital Dos de Mayo informó que llegó «un paciente que llegó acá con un problema de VIH, shock séptico y viruela del mono».

¿Qué debo hacer si me contagio de viruela del mono?

Esta sería la primera muerte en el Perú a causa de la viruela del mono.

