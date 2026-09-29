Confirman el fallecimiento de «Jhon Calzones» exalcalde de Yopal, tras sufrir atentado sicarial

Resumen: La administración departamental rechazó de manera contundente este acto criminal, exigiendo celeridad a los organismos de justicia para identificar y capturar a los responsables

Minuto30.com – La Gobernación de Casanare, en cabeza del gobernador Cesar Augusto Ortiz Zorro, confirmó este martes el lamentable deceso del exalcalde de Yopal, Jhon Jairo Torres, quien perdió la vida horas después de ser víctima de un grave ataque armado en la capital del departamento.

De acuerdo con el pronunciamiento institucional y los reportes preliminares sobre el crimen se conoció que el hecho de sangre se registró en horas de la mañana en la finca La Selvita, ubicada en el sector de la ciudadela La Bendición. Hasta la residencia llegaron hombres armados quienes, sin mediar palabra, le propinaron tres impactos de bala al exmandatario, conocido popularmente como ‘Jhon Calzones’.

Tras el ataque, Torres fue trasladado de urgencia al Hospital Regional de la Orinoquía, donde fue sometido a una intervención quirúrgica. Pese a los esfuerzos del personal médico por salvarle la vida, su fallecimiento fue declarado oficialmente a las 12:23 p. m.

Avance investigativo

Para esclarecer el homicidio, las autoridades ya se encuentran analizando la información de videovigilancia y el reconocimiento de placas aportado por el sistema SIIES de Yopal. De manera paralela, medios nacionales han revelado que una de las hipótesis apunta a que la orden del ataque habría provenido desde la cárcel de Cómbita.

A través de un comunicado oficial, la administración departamental rechazó de manera contundente este acto criminal, exigiendo celeridad a los organismos de justicia para identificar y capturar a los responsables. Asimismo, el gobierno local extendió un mensaje de solidaridad y condolencias a los familiares y seres queridos del exdirigente político.