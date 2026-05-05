Confirman el fallecimiento de 9 mineros atrapados en mina de Sutatausa: acá las identidades

Resumen: En medio del luto y la consternación que embarga al municipio, ha surgido un detalle alarmante que ahora es materia de investigación. Según información preliminar, las autoridades mineras ya habían ordenado el cierre preventivo del socavón debido a las condiciones de inseguridad y a la alta probabilidad de que ocurriera un siniestro.

Minuto30.com .- En las últimas horas se desvanecieron las esperanzas de rescate vivos de la totalidad de mineros atrapados en La Ciscuda. Las autoridades departamentales y los equipos de emergencia confirmaron el hallazgo sin vida de los nueve mineros que quedaron atrapados tras una violenta explosión en el municipio de Sutatausa.

El siniestro se registró en la mina P3 La Ciscuda (conocida en la región como el complejo La Trinidad), la cual es operada por la empresa Carbones Los Pinos S.A.S. El saldo final de la emergencia es de nueve trabajadores fallecidos y seis gravemente heridos.

Una tragedia bajo la sombra de la negligencia

En medio del luto y la consternación que embarga al municipio, ha surgido un detalle alarmante que ahora es materia de investigación. Según información preliminar, las autoridades mineras ya habían ordenado el cierre preventivo del socavón debido a las condiciones de inseguridad y a la alta probabilidad de que ocurriera un siniestro.

Pese a esta advertencia y a la orden de cese de operaciones, la mina continuó funcionando, desencadenando la tragedia que hoy enluta a nueve familias cundinamarquesas.

Las víctimas mortales de la explosión

La Alcaldía de Sutatausa expresó sus profundas condolencias y publicó la lista oficial con las identidades de los trabajadores que perdieron la vida cumpliendo su labor:

Crisanto Balanta Sandobal

Osvaldo Barrera Mojica

Fredy Albeiro Bucuru Acosta

Blas María Chitiva Choachi

José Hernando Mojica Martínez

Carlos Edilson Prada Fuentes

Wilmer Yesid Prada Rincón

Eduar Ferney Trochez Guejia

Rodolfo Romero

La administración municipal extendió un agradecimiento especial al grupo de Salvamento Minero y a los cuerpos de socorro que trabajaron incansablemente en las labores de búsqueda.

Respuesta de las autoridades y atención a sobrevivientes

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, se pronunció sobre el trágico desenlace a través de su cuenta de X (antes Twitter), desde donde ha liderado el Puesto de Mando Unificado:

“Fueron encontrados sin vida los 9 mineros que permanecían atrapados en la mina La Trinidad, en #Sutatausa. Lamentamos profundamente esta tragedia y enviamos un mensaje de condolencia, solidaridad y acompañamiento a sus familias”.

Frente al estado de los sobrevivientes, el mandatario departamental confirmó que seis trabajadores que hacían parte del mismo turno lograron ser evacuados. Estos mineros fueron trasladados de urgencia al Hospital Regional El Salvador del municipio de Ubaté, donde actualmente reciben valoración y atención médica.

En la “zona cero” de la emergencia continúan las labores de verificación y aseguramiento del área por parte de los organismos de socorro. Asimismo, unidades de la Cruz Roja Colombiana se han desplegado en el territorio para brindar el vital apoyo y acompañamiento psicosocial a los sobrevivientes y a las familias de las víctimas mortales.