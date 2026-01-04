Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Domingo:
    Confirman destitución e inhabilidad de 10 años contra oficial de la policía por acoso a una auxiliar

    La Procuraduría General de la Nación confirmó el fallo de primera instancia y, en consecuencia, la sanción de destitución e inhabilidad general por 10 años impuesta el teniente de la Policía (hoy capitán), José Daniel Díaz Domínguez, por el acoso al que sometió a una auxiliar de la institución.

    En fallo de segunda instancia, la Procuraduría Regional de Juzgamiento de Cundinamarca sostuvo que en al menos dos oportunidades el oficial, que fungía además como comandante de estación en Tocancipá, Cundinamarca, incurrió en conductas abusivas que incluyeron la violencia sexual.

    El Ministerio Público resaltó que el proceso se trabajó con el enfoque de género correspondiente y siguiendo las recomendaciones impartidas en los informes de implementación de la ley.

    El ente de control resaltó que con su comportamiento Díaz Domínguez afectó la dignidad de su víctima, al evidenciar una intención deliberada de transgredir los deberes inherentes a su cargo, por lo que de manera definitiva calificó la falta disciplinaria como gravísima cometida a título de dolo.

