Confirman 16 casos de viruela símica en Bello: intensifican la vigilancia epidemiológica

Resumen: Se confirman 16 casos de Mpox (viruela símica). Las autoridades intensifican la vigilancia. Recuerde: la transmisión es por contacto estrecho. Si presenta lesiones o fiebre, ¡acuda al médico y aíslese!

La alcaldía de Bello ha encendido las alarmas sanitarias tras confirmar que se han presentado 16 casos de Mpox (viruela símica) en su territorio.

Ante esta situación, la Secretaría de Salud local intensificó la vigilancia epidemiológica y lanzó campañas para promover la prevención y la detección temprana de síntomas.

El aumento de casos en Bello se suma al panorama departamental, donde la Secretaría de Salud de Antioquia había reportado 88 pacientes con viruela símica en la primera semana de octubre, lo que representaba el 61% de todos los casos a nivel nacional en ese momento.

La Mpox es causada por un virus del género Orthopoxvirus y, aunque no es considerada mortal, puede ser bastante molesta. Suele durar entre dos y cuatro semanas hasta que las lesiones sanan.

La enfermedad se transmite principalmente por contacto estrecho con fluidos corporales de personas contagiadas, lesiones en la piel o mucosas, o a través de gotas respiratorias (contacto cara a cara prolongado). También puede transmitirse por objetos contaminados, como ropa de cama y toallas.

Síntomas a tener en cuenta:

Aparición de lesiones cutáneas (granos o ampollas) en cualquier parte del cuerpo, incluida la zona genital.

Fiebre.

Dolor de cabeza y muscular.

Agotamiento.

Inflamación de los ganglios linfáticos (antes, durante o después de las erupciones).

Las autoridades de salud de Bello hicieron un llamado a la ciudadanía para que, ante la aparición de los signos y síntomas, apliquen de inmediato el aislamiento de otras personas y mascotas hasta que las lesiones se curen completamente.

Para quienes hayan tenido contacto con enfermos confirmados, existe una vacuna para contrarrestar la enfermedad. La secretaría de Salud de Bello puso a disposición de los ciudadanos la Línea de Atención de Emergencias (604) 322 48 48 para resolver inquietudes.

