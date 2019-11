¡Confirmado! Maradona dejó de ser técnico del Gimnasia de Argentina, duró poco más de dos meses

Este martes se confirmó que terminó oficialmente la dirección técnica de Diego Armando Maradona en el Gimnasia de La Plata de Argentina, confirmado por voz del propio presidente del club, Gabriel Pellegrino.

El reconocido ‘diez’ argentino fue presentado el 8 de septiembre ante miles de espectadores y este 19 de noviembre se confirma su salida ante temas políticos internos del club, por lo que tampoco dirigirá el próximo partido, que estará a cargo del técnico interino.

“Maradona dejó de trabajar hoy, ya no es más el técnico de Gimnasia. Maradona trabajaba en un esquema de unidad. Él dijo que está para sumar, no para dividir. Le encantaría seguir, pero quiere la unidad. No se dio”, aseguró el dirigente a medios argentinos.

A pesar de esta sorpresiva salida por lo que se ha informado como falta de unidad al interior del club, se ha planteado que Diego no se quedará sin trabajo por lo pronto, ya que tendría de por medio millonarias ofertas de clubes como Godoy Cruz de Argentina y Dorados de México