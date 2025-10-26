¡Urgente: si es ya, es ya! La Línea A del Metro de Medellín funciona de nuevo en su recorrido completo

Resumen: Esto significa que el servicio en el tramo crítico entre Poblado y Aguacatala, afectado por la socavación, ha sido restablecido exitosamente

Minuto30.com .- ¡Excelente noticia para Medellín! El Metro ha confirmado hace pocos minutos que la Línea A ya opera en su recorrido completo entre Niquía y La Estrella.

Esto significa que el servicio en el tramo crítico entre Poblado y Aguacatala, afectado por la socavación, ha sido restablecido exitosamente, devolviendo la normalidad a la movilidad del Valle de Aburrá.

El metro ya opera en su totalidad de Estaciones

El alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez, ha confirmado oficialmente que la contingencia en el Metro ha sido superada. La operación entre las estaciones Poblado y Aguacatala se reanuda a partir de este momento, restableciendo el servicio completo de la Línea A.

Sentimiento Agridulce por la Pérdida

Aunque la noticia es de alivio para la movilidad de la ciudad, el alcalde Gutiérrez expresó un «sentimiento agridulce» debido a la trágica pérdida de Julián Andrés Valderrama Monzón (28 años), el trabajador que falleció en el punto de las obras tras ser arrollado por un conductor ebrio.

El mandatario reconoció la contribución de los equipos de trabajo: «Gracias a todos los trabajadores que contribuyeron a superar esta crisis.»

El alcalde también agradeció el comportamiento de los ciudadanos durante los días de interrupción: «Gracias… a la ciudadanía por la paciencia y la cultura ciudadana.»

Finalizó con un mensaje de esperanza y resiliencia: «Medellín siempre supera las dificultades.»

Con esta reapertura, el Metro de Medellín vuelve a operar con normalidad en todo su recorrido Niquía-La Estrella.

