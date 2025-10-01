Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: EPM cerrará un carril de la Avenida Regional en Medellín hasta marzo de 2026 por obras en el interceptor Oriental. Conozca horarios y vías alternas.

¡Atención conductores! EPM cerrará un carril de la Avenida Regional por seis meses

La movilidad en Medellín se verá afectada durante varios meses. Empresas Públicas de Medellín (EPM) informó que desde este miércoles 1 de octubre y hasta el 28 de marzo de 2026 se cerrará uno de los carriles de la Avenida Regional, en sentido sur–norte.

El tramo afectado está comprendido entre la calle 46, debajo del viaducto de la estación Cisneros de la Línea B del Metro, y el intercambio vial de la Madre Laura, a la altura de la calle 92.

Según explicó la empresa, el cierre obedece a las obras de rehabilitación del interceptor Oriental, infraestructura clave que recoge y conduce las aguas residuales de Medellín hacia la planta de tratamiento de Aguas Claras, en Bello.

Los trabajos se ejecutarán de manera escalonada, entre las 9:00 p.m. y las 4:00 p.m. del día siguiente, de lunes a sábado.

Por tal razón, las autoridades recomiendan planear los desplazamientos con antelación y utilizar vías alternas como la Avenida 80, la carrera 65 y la Autopista Norte.

En esta segunda fase, EPM implementará la técnica Spiral Wound, que consiste en insertar un perfil de PVC en espiral dentro de la tubería para reforzarla y prolongar su vida útil. También se aplicará la metodología Cured in Place Pipe (CIPP), que incluye inspección con cámaras, limpieza, instalación de mangas de fibra con resina epóxica y curado con luz ultravioleta.

La empresa recordó que en 2022 ya se habían intervenido 2,2 kilómetros de la red del interceptor, tras un socavamiento que obligó a adelantar estudios preventivos. De los 3,9 kilómetros que requerían refuerzo, el proyecto ya cuenta con un 56% de avance.

Finalmente, EPM pidió a los ciudadanos atender la señalización y seguir las indicaciones del personal en la zona de obras para garantizar la seguridad vial.

