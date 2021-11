«Ya no aguanto más maltrato», conductor del SITP renunció a su trabajo y se volvió viral

Un conductor del SITP, publicó un video renunciando a su trabajo argumentando largas jornadas laborales.

Entre lágrimas y un visible cansancio, el conductor grabó un video del que se presume fue compartido en un grupo de WhatsApp y se despidió de sus compañeros.

«Les quiero decir que hasta hoy voy con ustedes, ya no me aguanto más y no tengo porque aguantar humillaciones ni maltrato de nadie, y mucho menos tener que trabajar casi nueve horas seguidas, sin que le den a uno tiempo ni descanso. Aunque la programación a uno le diga una cosa, al parecer, a ellos allá les aparece otra cosa y pues así tampoco son las cosas”, indicó el conductor.

El video rápidamente se viralizó en las redes sociales.

