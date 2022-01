A 15 años de prisión fue condenada Lilia Ospina Fuente por mandar a matar a la pareja de su exesposo, quien fue protagonista de varias noticias debido a que en ese momento era jueza de Ataco, municipio tolimense.

Los hechos por los que la condenaron ocurrieron el 20 de marzo de 2019, cuando la pareja de su exesposo sufrió un atentado contra su vida mientras iba en su vehículo con una amiga por el barrio Parrales de Ibagué.

La Fiscalía pudo demostrar que la que en ese entonces era jueza planeó y ordenó el atentado porque tenía celos.

Pero no lo hizo sola, su mamá y su primo la ayudaron. Este último transportó en un taxi a los dos sicarios que le dispararon a la víctima.

Asimismo, la investigación arrojó que los sicarios (uno de ellos murió en el penal y otro ya está condenado) también iban a atentar contra la vida de la hija del exesposo de la exjueza, por orden de la sentenciada.

No obstante, no pudieron intentar matarla porque como la hija del hombre vive en el exterior, no la pudieron localizar.

La decisión es de primera instancia, por lo que la sentenciada podría apelar.

Cabe mencionar que su madre también fue condenada a 13 años de cárcel y su primo anteriormente había sido sentenciado a pasar 10 años en la prisión.

