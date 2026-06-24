Resumen: Dos hombres aceptaron su participación en la masacre de Aguachica y fueron condenados a más de 17 años de prisión por colaborar en el asesinato de un pastor, su esposa y sus dos hijos.

Condenan a dos cómplices de la masacre que terminó con la vida del pastor Marlon Lora y su familia en Aguachica

La masacre de Aguachica sigue dejando resultados judiciales. Una juez penal de conocimiento de ese municipio, en el sur del Cesar, avaló los preacuerdos alcanzados entre la Fiscalía General de la Nación y dos de los implicados en el asesinato de una familia pastoral ocurrido en diciembre de 2024.

Los condenados son Jorge Luis y Leonardo, quienes aceptaron su responsabilidad como cómplices en los hechos y recibieron penas superiores a los 17 años de cárcel.

La Fiscalía logró demostrar que ambos participaron en la logística, seguimiento y transporte de los responsables del crimen.

De acuerdo con la investigación, los hoy condenados viajaron desde Barranquilla hasta Aguachica junto a otros integrantes de la estructura criminal. Una vez en el municipio, coordinaron los detalles del ataque y las rutas de escape antes de ejecutar el plan.

La masacre de Aguachica ocurrió el 29 de diciembre de 2024 dentro de un restaurante, donde fueron atacados a tiros el pastor Marlon Lora, su esposa y sus dos hijos. Tres de las víctimas fallecieron en el lugar, mientras que la cuarta murió dos días después en un centro asistencial debido a la gravedad de las heridas.

Lea también: «Petro debe seguir en la lista Clinton»: Daniel Briceño tras investigación que revela favores al Clan del Golfo

Las autoridades establecieron que Jorge Luis y Leonardo desempeñaron un papel clave al movilizarse en motocicletas para realizar seguimientos previos y facilitar el transporte del sicario encargado de cometer el ataque.

Las pruebas recopiladas por la Fiscalía incluyeron registros de cámaras de seguridad y testimonios que permitieron reconstruir los movimientos de los implicados antes, durante y después del crimen.

Aunque una de las hipótesis iniciales apuntaba a que el atentado habría estado dirigido contra una prestamista conocida con el alias de “La Diabla”, las investigaciones continúan para identificar y judicializar a los autores materiales y a quienes ordenaron la acción criminal.

Más noticias de Colombia