Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Viernes: 3 - 4 3 - 4
Pico y Placa Medellín Viernes: 3 - 4 3 - 4
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Condenan a más de 8 años de cárcel a exalcalde de Ibagué por Juegos Nacionales 2015

    El juzgado además inhabilitó y multó al exalcalde

    Publicado por: SoloDuque

    El exalcalde Luis Hernando Rodríguez Ramírez, aceptó su responsabilidad, antes de iniciar la etapa de juicio oral
    El exalcalde Luis Hernando Rodríguez Ramírez, aceptó su responsabilidad, antes de iniciar la etapa de juicio oral. Foto: Fiscalía
    Condenan a más de 8 años de cárcel a exalcalde de Ibagué por Juegos Nacionales 2015

    Resumen: Las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, permitieron que un juez de conocimiento condenara a la pena de 8 años y 9 meses de prisión a Luis Hernando Rodríguez Ramírez, exalcalde de Ibagué

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, permitieron que un juez de conocimiento condenara a la pena de 8 años y 9 meses de prisión a Luis Hernando Rodríguez Ramírez, exalcalde de Ibagué, por las irregularidades detectadas en convenios para la preparación de los escenarios para los Juegos Nacionales y Paranacionales que se realizarían en 2015.

    El exmandatario aceptó su responsabilidad, antes de iniciar la etapa de juicio oral, por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.

    El juzgado lo inhabilitó por 9 años y 9 meses para el ejercicio de cargos públicos y lo condenó a pagar una multa de 6.182,72 salarios mínimos legales mensuales vigentes (smlmv). Además, se le negó la suspensión condicional de la pena y la prisión domiciliaria.

    La Fiscalía demostró que se suscribió un convenio entre el Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué (Imdri), Coldeportes y la Gobernación de Tolima, para los estudios y diseños del Estadio Manuel Murillo Toro. Rodríguez Ramírez, por intermedio del secretario de planeación, contrató a un particular que no cumplía con los requisitos para desarrollar dicho acuerdo, por un valor superior a 800 millones de pesos.

    Además, existieron irregularidades en la suscripción de otro convenio para la remodelación y adecuación de los escenarios deportivos de la calle 42, donde se presentó un peculado por $7.797’000.000.

    Finalmente, se probó que hubo un interés particular en la contratación del abogado Orlando Arciniegas Lagos, por un valor de $58.000.000, a través del secretario de hacienda, para que hiciera las veces de consultor para la suscripción de todos los convenios relacionados con la construcción y adecuación de los escenarios que se utilizarían en los juegos. Este hombre ya está condenado y en prisión por los mismos hechos.

    Aquí más Noticias de Colombia

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    El alcalde Fico Gutiérrez anuncia estrategia para dar más accesos a mejora de vivienda

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.