Resumen: Los argumentos del ente acusador hicieron que las dos personas, madre y padrastro de las víctimas, aceptaran de manera libre, espontánea y asesorados por su abogado, su responsabilidad

Condenan a madre y padrastro por violencia contra niños de 4 y 5 años: los ponían a comer de la basura y a dormir en el piso

Las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación permitieron que un juez de conocimiento de Santa Rosa de Cabal (Risaralda) condenara a un hombre y una mujer quienes, entre 2023 y 2024, torturaron y causaron graves lesiones a dos menores de 4 y 5 años.

Dos personas fueron condenadas por episodios de violencia cometidos por parte del padrastro, en presencia y con la complacencia de la mamá, cuyas víctimas eran dos menores de 4 y 5 años.

Los argumentos del ente acusador hicieron que las dos personas, madre y padrastro de las víctimas, aceptaran de manera libre, espontánea y asesorados por su abogado, su responsabilidad en los delitos de tortura y lesiones personales, ambas conductas agravadas.

Los hechos ocurrieron en una vivienda del barrio San Vicente del municipio de Santa Rosa de Cabal. En una ocasión el menor de los niños fue víctima de quemaduras en sus manos por comerse las uñas. También se constató que uno de los infantes permanecía atado por largos periodos de tiempo, que ambos eran obligados a comer del suelo y de la basura, y a dormir en el piso, entre otros tratos degradantes.

La investigación, liderada por un fiscal de la Seccional Risaralda, estableció que los episodios de violencia eran cometidos por parte del padrastro, en presencia y con la complacencia de la mamá de los niños.

El informe forense elaborado por Medicina Legal determinó que los menores presentaban lesiones y hematomas en varias partes del cuerpo, además de múltiples signos de violencia física y psicológica.

Por esto un juez de conocimiento condenó a 12 años y 6 meses de prisión al padrastro de las víctimas y a 2 años y 8 meses a la mujer, quien fue considerada cómplice de favorecimiento a la tortura. Las sentencias deberán cumplirlas en establecimiento penitenciario.

Esta decisión quedó en firme.