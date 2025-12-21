Resumen: Tras la agresión física al animal, el hoy condenado escaló su violencia hacia los humanos, profiriendo amenazas de muerte contra el propietario de ‘Juana de Arco’ y su familia

Condenan a hombre que atacó con un bate a ¨Juana de Arco¨ en Ibagué

Minuto30.com .- En un fallo que sienta un precedente importante para la protección de los seres sintientes en el Tolima, la justicia colombiana condenó a Mario Pastrana Prieto por el delito de maltrato animal agravado. Los hechos, que generaron una ola de indignación nacional tras viralizarse en redes sociales, ocurrieron el pasado 8 de junio de 2024 en plena vía pública de Ibagué.

La contundencia de las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, específicamente por el Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma), llevó a que el procesado aceptara su responsabilidad mediante un preacuerdo, reconociendo la crueldad de sus actos contra una canina criolla llamada ‘Juana de Arco’.

La agresión: Un acto de sevicia captado en video

La investigación liderada por el fiscal de Gelma se sustentó en videos de cámaras de seguridad aportados por la ciudadanía. Las crudas imágenes dieron cuenta de cómo Pastrana Prieto, sin piedad alguna, golpeó con un bate a la perrita y, no conforme con ello, incitó a otros dos perros de su propiedad para que la atacaran ferozmente.

Tras la agresión física al animal, el hoy condenado escaló su violencia hacia los humanos, profiriendo amenazas de muerte contra el propietario de ‘Juana de Arco’ y su familia, lo que agravó la percepción de peligrosidad del sujeto ante la comunidad.

Secuelas físicas y emocionales: El drama de ‘Juana de Arco’

El impacto para la canina fue devastador. El dictamen veterinario legal confirmó que ‘Juana de Arco’ sufrió una contusión severa en la cabeza. Sin embargo, las heridas más profundas fueron las psicológicas; la perrita presentó cambios drásticos en su comportamiento, manifestando un estado de miedo extremo y afectaciones emocionales que han requerido valoraciones veterinarias permanentes y terapias de resocialización.

Este caso resalta que el maltrato animal no solo se mide en fracturas o heridas físicas, sino en el daño traumático que altera la naturaleza y el bienestar emocional de los animales, considerados por la ley colombiana como seres sintientes.

La sentencia: Cárcel y multa económica

Como resultado del preacuerdo suscrito con el ente acusador, un juez de la República dictó la sentencia contra Mario Pastrana Prieto:

Pena de prisión: Nueve meses de cárcel.

Sanción económica: Una multa equivalente a 3,75 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Aunque para muchos defensores de animales las penas por maltrato siguen siendo bajas, la Fiscalía resaltó que este tipo de condenas efectivas son vitales para desincentivar la violencia contra los animales y validar el uso de la tecnología y la denuncia ciudadana como herramientas judiciales clave.

Desde Minuto30, celebramos que los mecanismos de justicia actúen en defensa de quienes no tienen voz. La historia de ‘Juana de Arco’ es un recordatorio de que en Colombia, el maltrato animal ya no pasa desapercibido y tiene consecuencias legales reales.