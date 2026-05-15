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    Condenan a cinco involucrados en el crimen del italiano Alessandro Coatti, descuartizado en Santa Marta

    Se obtuvieron pruebas que dan cuenta de los roles y actividades ilícitas que cumplieron estas personas en el crimen del biólogo italiano

    Publicado por: SoloDuque

    biologo italiano asesinado en santa marta
    El biólogo italiano Alessandro Coatti fue víctima de un brutal asesinato, cuyo cuerpo desmembrado fue hallado en varios puntos de Santa Marta
    Condenan a cinco involucrados en el crimen del italiano Alessandro Coatti, descuartizado en Santa Marta

    Resumen: Fiscales de la Seccional Magdalena y de la Dirección Especializada contra las Violaciones de los Derechos Humanos obtuvieron pruebas que dan cuenta de los roles y actividades ilícitas

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Luego de aceptar los cargos imputados por la Fiscalía General de la Nación, cinco personas involucradas en los hechos ocurridos el 5 de abril de 2025, en los que un ciudadano italiano fue asesinado y su cuerpo arrojado en diferentes lugares de Santa Marta (Magdalena), fueron condenados a diferentes penas por un juez penal de conocimiento.

    Se trata de Isaac Enrique Márquez Charris, Brayan Augusto Cantillo Salcedo y Oswall Moisés Ospino Navarro, sentenciados a 25 años y 10 meses de prisión por los delitos de homicidio agravado, hurto calificado y agravado, y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. José Ángel Liscano, condenado a 30 meses de prisión por ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio; y Andrea Camila Verdugo Escorcia, quien recibió una pena de 24 meses de prisión por omisión de denuncia de particular.

    Fiscales de la Seccional Magdalena y de la Dirección Especializada contra las Violaciones de los Derechos Humanos obtuvieron pruebas que dan cuenta de los roles y actividades ilícitas que cumplieron estas personas. Inicialmente, se conoció que la víctima fue contactada por una aplicación virtual de citas y convencida de atender un encuentro en una vivienda ubicada en el barrio San José del Pando.

    Ospino Navarro fue el encargado de transportar al hombre que engañó al ciudadano italiano y lo indujo a ir al inmueble. Entre tanto, Ospino Navarro, Márquez Charris y Cantillo Salcedo recibieron y sometieron al extranjero, le hurtaron elcelular y algunos objetos de valor, golpearon con un arma de fuego y objetos contundentes hasta causarle la muerte, y finalmente lo desmembraron.

    Posteriormente, intervino José Ángel Lizcano para guardar las partes del cuerpo en bolsas plásticas, que fueron distribuidas y abandonadas en diferentes lugares.

    En el curso de la investigación se conoció que Verdugo Escorcia conoció de la ocurrencia del crimen, se abstuvo de denunciar a las autoridades.

    En contexto: ¡Por medio país! Capturan a los presuntos asesinos del italiano Alessandro Coatti, descuartizado en Santa Marta

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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