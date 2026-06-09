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    Condenan a 30 años de prisión a un hombre que agredió sexualmente a sus tres hijo

    El sentenciado sometió a múltiples vejámenes sexuales a las víctimas en Valledupar y Bogotá, entre diciembre de 2012 y febrero del 2013

    Publicado por: SoloDuque

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    Foto de archivo
    Condenan a 30 años de prisión a un hombre que agredió sexualmente a sus tres hijo

    Resumen: También fue posible determinar que los tres menores de edad fueron amenazados por su agresor para que no contaran lo sucedido.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Las pruebas aportadas por la Fiscalía General de la Nación permitieron que un juez de conocimiento de Valledupar (Cesar), condenara a 30 años de prisión a un hombre responsable culpable de agredir sexualmente a sus tres hijos, menores de edad.

    La Fiscalía demostró que entre diciembre de 2012 y febrero del 2013 el sentenciado sometió a múltiples vejámenes sexuales a las víctimas. La investigación determinó que las agresiones ocurrieron en Valledupar y Bogotá.

    También fue posible determinar que los tres menores de edad fueron amenazados por su agresor para que no contaran lo sucedido.

    Familiares de los niños, al enterarse de lo sucedido, denunciaron el caso permitiendo la judicialización del procesado. Por decisión judicial el hombre, quien está privado de la libertad por otro proceso de acceso carnal, continuará recluido en un centro carcelario.

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    De esta manera, la Fiscalía demostró la responsabilidad del investigado en el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado.

    La condena fue apelada por la defensa.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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