Condenados por homicidios de líderes LGBTIQ+ en Antioquia

Resumen: Tres hombres han sido condenados en Antioquia por el asesinato de dos líderes LGBTIQ+. Daniel González C. y Yoimar Blandón C. recibieron 16 años y 8 meses por el homicidio de Mateo Jaramillo Naranjo en Medellín. Diego Alexander B. fue sentenciado a 12 años por la muerte de Karis Saldarriaga en Caldas. Estas sentencias son resultado de preacuerdos con la Fiscalía.

Dos casos de homicidio que impactaron a la comunidad LGBTIQ+ en Antioquia han concluido con sentencias condenatorias. Tres hombres fueron hallados responsables y sentenciados a penas de prisión que van desde los 12 hasta los 16 años, tras llegar a preacuerdos con la Fiscalía.

En un crimen que conmovió a Medellín, Daniel González C. y Yoimar Blandón C. recibieron una condena de 16 años y 8 meses. Ambos fueron declarados culpables del homicidio agravado de Mateo Jaramillo Naranjo, un reconocido docente universitario y líder LGBTIQ+. El 17 de enero, los condenados ingresaron al apartamento de Jaramillo en el sector de Laureles, donde lo ataron, golpearon y asfixiaron. Su cuerpo fue descubierto al día siguiente con múltiples lesiones. Además del homicidio, Daniel y Yoimar robaron el celular, documentos y tarjetas bancarias de la víctima, las cuales usaron para realizar transacciones. Aunque el cargo de hurto calificado no fue parte del preacuerdo y la investigación en torno a este delito sigue abierta, la condena por homicidio ya es firme.

Por otro lado, en Caldas, Diego Alexander B. R. fue sentenciado a 12 años de prisión por el asesinato de la activista LGBTIQ+ Karis Saldarriaga. El trágico evento ocurrió el 20 de octubre de 2024, cuando Diego atacó a Karis con un arma blanca después de una discusión en su residencia. Vecinos alertaron a la policía sobre ruidos y gritos, lo que llevó al descubrimiento del cuerpo de la líder por parte de las autoridades.

Estas condenas representan un paso hacia la justicia para las víctimas y la comunidad LGBTIQ+ en Antioquia, aunque en el caso de Mateo Jaramillo, la investigación por hurto sigue en curso.