Resumen: En el curso de la investigación orientada por un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales fueron identificados 28 eventos delictivos en los que participó esta persona

¡Más de 27 años de cárcel! Condenado «Capi Ortiz», por el asesinato de al menos 28 personas en Meta

Un juzgado penal del circuito especializado de Villavicencio (Meta) avaló el preacuerdo suscrito entre la Fiscalía General de la Nación y Alexander Herrera Ramírez, alias Capi Ortiz, y lo declaró responsable de una ola de homicidios selectivos y otros ataques armados perpetrados entre junio de 2014 y febrero de 2016, en Puerto Gaitán, Puerto López y Villavicencio (Meta).

Herrera Ramírez, en su condición de cabecilla del grupo armado ilegal autodenominado ‘Libertadores del Vichada’, asumió la coordinación y ejecución de sicariatos en medio de una confrontación violenta con otras estructuras criminales para asumir el control del tráfico de estupefacientes, y como método de intimidación a las comunidades que se oponían al actuar delictivo en la región.

Entre los hechos acreditados está la agresión a dos integrantes de la Policía Nacional, el 10 de febrero de 2016, durante una diligencia de registro y allanamiento realizada en Mosquera (Cundinamarca), que tenía como propósito capturar a Herrera Ramírez. Durante la huida fueron disparadas armas de fuego desde un vehículo. Uno de los uniformados resultó herido y el otro fue arrollado por el automotor.

En el curso de la investigación orientada por un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales fueron identificados 28 eventos delictivos en los que participó esta persona. En ese sentido, fue condenada a 27 años y 8 meses de prisión por los delitos de homicidio agravado y homicidio agravado en grado de tentativa, en concurso homogéneo.

Además de la pena de prisión, el juzgado le impuso 20 años de inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas.