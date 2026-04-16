Resumen: El 4 de enero de 2024 el agresor de 49 años citó a la víctima a un hotel con el pretexto de presentarle a una persona

Condenado a más de 24 años de prisión por abusar sexualmente e intentar matar a una mujer en Santa Fe de Antioquia

Las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, permitieron que Adrián Alberto Londoño Hernández, aceptara su responsabilidad en el abuso sexual y el intento de asesinato de una mujer de 30 años, en Santa Fe de Antioquia.

Por estos hechos fue condenado a 24 años y 8 meses de prisión por los delitos de feminicidio en grado de tentativa y acceso carnal violento, ambas conductas agravadas.

El 4 de enero de 2024 el agresor de 49 años citó a la víctima a un hotel con el pretexto de presentarle a una persona. Ambos conversaron por varios minutos afuera del lugar y posteriormente el hombre le dijo que continuaran la espera adentro.

Cuando subieron al segundo piso Londoño Hernández la llevó hasta una habitación donde la intimidó con un arma cortopunzante la abusó sexualmente y le causó varias lesiones.

La víctima que logró huir de la habitación lanzándose de un balcón fue auxiliada por una patrulla de la Policía Nacional que acudió al lugar y la trasladó a un centro asistencial.

Londoño Hernández, fue capturado por servidores del Cuerpo de Investigación (CTI) en Pereira (Risaralda) en mayo de 2025.

La decisión quedó en firme.