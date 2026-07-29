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Resumen: Un juez condenó a José Suárez a 43 años de prisión por el feminicidio agravado de su pareja, ocurrido en octubre de 2023 en Bosa, Bogotá. La Fiscalía demostró que el hombre la agredió en un establecimiento público y posteriormente continuó el ataque en la vivienda que compartían. Tras los hechos, intentó atribuir las lesiones a una caída accidental, pero las cámaras de seguridad y otros elementos permitieron esclarecer lo ocurrido. Además, durante el juicio se evidenció un contexto previo de violencia física, psicológica y control dentro de la relación.

Condenado a 43 años hombre que mató a su pareja en Bosa e intentó ocultar el crimen

Un juez de conocimiento condenó a 43 años de prisión a José Suárez, luego de que la Fiscalía General de la Nación demostrara su responsabilidad en el feminicidio agravado de su compañera sentimental, ocurrido el 9 de octubre de 2023 en la localidad de Bosa, en el sur de Bogotá.

Durante el proceso se logró reconstruir lo ocurrido y determinar que el condenado intentó presentar una versión distinta de los hechos, al asegurar que las lesiones de la mujer habían sido consecuencia de un accidente doméstico.

La agresión comenzó en un establecimiento público

Durante el juicio, una fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá presentó elementos que acreditaron que Suárez agredió violentamente a la víctima en un establecimiento abierto al público.

El ataque continuó posteriormente en la vivienda que ambos compartían. Allí, el hombre le habría causado graves lesiones y luego la dejó inconsciente dentro de la residencia, sin trasladarla de inmediato a un centro asistencial.

Intentó atribuir las lesiones a una caída

Según la Fiscalía, el condenado llevó a la mujer a un centro médico hasta el día siguiente. Allí manifestó que las heridas se habían producido por una caída en el baño de la vivienda.

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Sin embargo, esta explicación fue descartada a partir de los elementos recopilados por los investigadores. Entre ellos se encontraban registros de cámaras de seguridad que documentaron parte de lo ocurrido y permitieron confrontar la versión entregada inicialmente.

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El caso evidenció un contexto de violencia

Además del ataque que terminó con la muerte de la mujer, la Fiscalía demostró que existía un contexto previo de violencia dentro de la relación.

De acuerdo con lo expuesto durante el juicio, la víctima habría sufrido diferentes formas de violencia física y psicológica, así como conductas constantes de control por parte del agresor.

Estos antecedentes fueron tenidos en cuenta para sustentar la responsabilidad de Suárez por el delito de feminicidio agravado.

La condena incluye una inhabilitación de 20 años

Tras valorar los elementos presentados durante el juicio, el juez declaró responsable a José Suárez por el feminicidio agravado de su compañera sentimental y le impuso una pena de 43 años de prisión.

La sentencia también contempla una inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas durante 20 años.

La decisión es de primera instancia, por lo que contra ella aún proceden los recursos establecidos por la ley.