Resumen: Los tratos crueles e inhumanos se prologaron durante cinco horas. Finalmente, el hombre de 27 años murió en un baño de la guarnición, el cuerpo fue envuelto en una hamaca, trasladado al helipuerto y arrojado al río El Cerro

¡Condenado a 20 años de prisión! Teniente del Ejército responsable de tortura y homicidio de un campesino en Frontino

Al suscribir un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación, el teniente del Ejército Nacional Leider Ortiz Ortiz aceptó su responsabilidad en los actos de tortura y posterior homicidio de un campesino el 7 de octubre de 2025, en una base militar de Frontino (Antioquia).

Un juez penal especializado de conocimiento avaló la negociación judicial y condenó al oficial a 20 años y 2 meses de prisión por los delitos de tortura, homicidio y desaparición forzada, todas las conductas agravadas.

Las actividades de policía judicial realizadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) permitieron conocer que la víctima, quien presentaba una discapacidad cognitiva, fue retenida en las instalaciones militares con el supuesto de que pertenecía a un grupo armado ilegal. Posteriormente, fue desnudada, golpeada, amarrada y colgada de un árbol.

teniente del Ejército Nacional Leider Ortiz Ortiz aceptó su responsabilidad en los actos de tortura y posterior homicidio de un campesino el 7 de octubre de 2025, en una base militar de Frontino. Captura de video teniente del Ejército Nacional Leider Ortiz Ortiz aceptó su responsabilidad en los actos de tortura y posterior homicidio de un campesino el 7 de octubre de 2025, en una base militar de Frontino. Captura de video

Los tratos crueles e inhumanos se prologaron durante cinco horas. Finalmente, el hombre de 27 años murió en un baño de la guarnición, el cuerpo fue envuelto en una hamaca, trasladado al helipuerto y arrojado al río El Cerro. Tres semanas después fue ubicado por las autoridades, extraído del afluente y enviado al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Por este caso fueron judicializados y actualmente cumplen medida privativa de la libertad el sargento segundo Andrés Olivio Gutiérrez Mideros, el cabo segundo Cristian David Córdoba Piamba y los soldados Brayan Estiven Osorio, Miguel Ángel Caicedo Hernández, Alberto Rojo Giraldo, Didian Fernando Ruiz Reyes, Jhon Edwin Quejada Fabra y Neider Oyola Ortiz.

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