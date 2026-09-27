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    Condenado a 15 meses de cárcel por abusar sexualmente de apolo, un pitbull de 3 años

    Además de una multa económica, fue inhabilitado 27 meses para ejercer profesiones, oficios, comercios o actividades relacionadas con animales

    Publicado por: SoloDuque

    huella de mascota
    Condenado a 15 meses de cárcel por abusar sexualmente de apolo, un pitbull de 3 años

    Resumen: La sentencia está relacionada con los actos sexuales con un perro de raza pitbull, llamado Apolo, de aproximadamente tres años, en zona rural de Quimbaya (Quindío).

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    Juan Guillermo Villegas Lopera fue condenado por el delito de lesiones que menoscaben gravemente la salud o integridad física del animal agravado.

    La sentencia está relacionada con los actos sexuales con un perro de raza pitbull, llamado Apolo, de aproximadamente tres años, en zona rural de Quimbaya (Quindío).

    En atención a las pruebas aportadas por la Fiscalía, el hombre aceptó su responsabilidad en los sucedido y el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal lo sentencio a 15 meses de prisión, multa equivalente a 11,25 salarios mínimos mensuales vigentes e inhabilidad de 27 meses para ejercer profesiones, oficios, comercios o actividades relacionadas con animales.

    Información publicada por la Fiscalía

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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