Condenado a 15 meses de cárcel por abusar sexualmente de apolo, un pitbull de 3 años

Resumen: La sentencia está relacionada con los actos sexuales con un perro de raza pitbull, llamado Apolo, de aproximadamente tres años, en zona rural de Quimbaya (Quindío).
Juan Guillermo Villegas Lopera fue condenado por el delito de lesiones que menoscaben gravemente la salud o integridad física del animal agravado.
La sentencia está relacionada con los actos sexuales con un perro de raza pitbull, llamado Apolo, de aproximadamente tres años, en zona rural de Quimbaya (Quindío).
En atención a las pruebas aportadas por la Fiscalía, el hombre aceptó su responsabilidad en los sucedido y el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal lo sentencio a 15 meses de prisión, multa equivalente a 11,25 salarios mínimos mensuales vigentes e inhabilidad de 27 meses para ejercer profesiones, oficios, comercios o actividades relacionadas con animales.
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