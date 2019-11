Condenada por matar a golpes a su bebé de 8 meses de nacida en La Iguaná

El Juzgado Primero Penal del Circuito de Medellín, con funciones de conocimiento, avaló el allanamiento a cargos de la procesada y condenó a 25 años de prisión a N. A. Santa Taborda, por el homicidio agravado de su hija de 8 meses de nacida.

De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal de la Unidad de Vida, los hechos ocurrieron el 30 de octubre de 2012 en una vivienda del barrio La Iguaná de Medellín.

La víctima fue llevada a un centro asistencial de Medellín sin signos vitales. En esa oportunidad, Santa Taborda, de 25 años de edad, dijo a los médicos que la niña se había caído de la cama y se golpeó la parte delantera de la cabeza.

Según el dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la menor presentaba lesiones en diferentes partes del cuerpo que no eran compatibles con una caída accidental desde una cama de 45 centímetros de altura, como informó la mamá de la menor. Los legistas explicaron que “se trató de una muerte violenta por homicidio y no de una muerte no violenta por accidente“.

La presunta victimaria fue capturada en agosto de este año por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación en el municipio de La Estrella, Antioquia, y se allanó a los cargos antes de la audiencia de acusación.

La sentencia ordena también que le sea retirada a la procesada la custodia de las otras dos de sus hijas menores de edad, por un período de 12 años.

Mandan tras las rejas a la presunta responsable de acabar con la vida de su propia bebé en La Iguaná

Con información de la Fiscalía General de la Nación.