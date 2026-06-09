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    Condenada a más de 8 años de cárcel por causarle la muerte a una paciente durante un procedimiento estético

    La hoy condenada aceptó que la intervención se realizó sin seguir los protocolos técnicos y sanitarios, y de manera improvisada en un apartamento

    Publicado por: SoloDuque

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    Condenada a más de 8 años de cárcel por causarle la muerte a una paciente durante un procedimiento estético

    Resumen: Durante la cirugía la víctima perdió el conocimiento y fue trasladada a un centro asistencial, donde ingresó sin signos vitales

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    Mediante un preacuerdo suscrito con la Fiscalía General de la Nación, Katherine Zuleta Castilla aceptó su responsabilidad en el procedimiento estético que le causó la muerte a una mujer, el 17 de mayo de 2023, en un inmueble de la localidad de Kennedy, en el suroccidente de Bogotá.

    De acuerdo con la investigación dirigida por un fiscal de la Delegada para la Seguridad Territorial, la intervención se realizó sin seguir los protocolos técnicos y sanitarios, y de manera improvisada en un apartamento. Además, la hoy procesada no contaba con la formación médica ni la idoneidad para ejercer este tipo de prácticas, y aun así siguió adelante en una actividad que representaba riesgo para la vida de la paciente.

    Durante la cirugía la víctima perdió el conocimiento y fue trasladada a un centro asistencial, donde ingresó sin signos vitales. Posteriormente, se estableció que murió producto de perforaciones en el pulmón derecho y el corazón, y un neumotórax traumático derivado de lesiones causadas con un elemento cortopunzante.

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    Un juez penal de conocimiento avaló el preacuerdo celebrado. En ese sentido, Zuleta Castilla cumplirá una pena de ocho años y ocho meses de prisión por el delito de homicidio simple en la modalidad de dolo eventual.

    Katherine Zuleta Castilla aceptó su responsabilidad en el procedimiento estético que le causó la muerte a una mujer, el 17 de mayo de 2023, en un inmueble de la localidad de Kennedy, en el suroccidente de Bogotá

    Katherine Zuleta Castilla aceptó su responsabilidad en el procedimiento estético que le causó la muerte a una mujer, el 17 de mayo de 2023, en un inmueble de la localidad de Kennedy, en el suroccidente de Bogotá. Foto: Fiscalía

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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