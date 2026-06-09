Resumen: Durante la cirugía la víctima perdió el conocimiento y fue trasladada a un centro asistencial, donde ingresó sin signos vitales

Condenada a más de 8 años de cárcel por causarle la muerte a una paciente durante un procedimiento estético

Mediante un preacuerdo suscrito con la Fiscalía General de la Nación, Katherine Zuleta Castilla aceptó su responsabilidad en el procedimiento estético que le causó la muerte a una mujer, el 17 de mayo de 2023, en un inmueble de la localidad de Kennedy, en el suroccidente de Bogotá.

De acuerdo con la investigación dirigida por un fiscal de la Delegada para la Seguridad Territorial, la intervención se realizó sin seguir los protocolos técnicos y sanitarios, y de manera improvisada en un apartamento. Además, la hoy procesada no contaba con la formación médica ni la idoneidad para ejercer este tipo de prácticas, y aun así siguió adelante en una actividad que representaba riesgo para la vida de la paciente.

Durante la cirugía la víctima perdió el conocimiento y fue trasladada a un centro asistencial, donde ingresó sin signos vitales. Posteriormente, se estableció que murió producto de perforaciones en el pulmón derecho y el corazón, y un neumotórax traumático derivado de lesiones causadas con un elemento cortopunzante.

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Un juez penal de conocimiento avaló el preacuerdo celebrado. En ese sentido, Zuleta Castilla cumplirá una pena de ocho años y ocho meses de prisión por el delito de homicidio simple en la modalidad de dolo eventual.