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Resumen: Un juez condenó a siete personas por instrumentalizar niños indígenas Emberá Katío para mendicidad en Medellín, especialmente en El Poblado y zonas turísticas.

Condenan a red que explotaba a menores indígenas Emberá Katío para mendicidad en Medellín

Un juez penal de conocimiento de Medellín condenó a siete integrantes de una red delincuencial señalada de instrumentalizar a niños y niñas de la comunidad indígena Emberá Katío para actividades de mendicidad en diferentes sectores de la ciudad.

La decisión judicial se produjo tras un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación, en el que los procesados aceptaron su responsabilidad por los delitos de concierto para delinquir e instrumentalización de menores de edad.

Las penas impuestas oscilan entre 24 y 39 meses de prisión, según el grado de participación de cada implicado.

Entre los condenados se encuentran la colombiana Ana Lucía y seis ciudadanos venezolanos, quienes, de acuerdo con la investigación, hacían parte de una estructura organizada con roles definidos para la recolección, transporte y comercialización de elementos obtenidos mediante la mendicidad.

Las autoridades establecieron que la red operaba principalmente en zonas turísticas y de alta afluencia de Medellín, como El Poblado, la calle 10, Carpinelo, Santa Cruz, Boston, Parque Lleras y Provenza.

En estos lugares, los implicados utilizaban a menores de edad para solicitar dinero y elementos de primera necesidad a ciudadanos y turistas nacionales y extranjeros.

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Según la investigación, las mujeres recorrían las calles con bebés en brazos y carteles alusivos a necesidades básicas, mientras los productos recibidos, como pañales, alimentos, leche y medicamentos, eran posteriormente comercializados para obtener ganancias ilícitas.

El caso documentó al menos diez eventos delictivos ocurridos entre 2024 y 2025, en los que se evidenció la utilización sistemática de menores indígenas para generar compasión y recaudar dinero.

El proceso fue adelantado por la Policía Nacional, que mediante labores de vigilancia, entrevistas e interceptaciones logró reconstruir la dinámica de la red y establecer la participación de cada uno de los implicados.

Finalmente, las autoridades destacaron que este resultado representa un golpe contra las redes que vulneran los derechos de la niñez y reiteraron el llamado a denunciar cualquier forma de explotación infantil en el país.

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