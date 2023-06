FOTOS. Condecoran a indígenas y militares por el rescate de los cuatro niños de la selva del Guaviare

in

En la tarde del 26 de junio, el presidente Gustavo Petro condecoró en la Casa de Nariño a los líderes indígenas y miembros de las Fuerzas Militares que participaron en el rescate de los cuatro niños de la selva del Guaviare.

“Se ha establecido un puente entre el Estado y las comunidades. Ustedes, miembros de las Fuerzas Militares, apoyados de satélites y ustedes, queridos indígenas, con la ayuda del Yagé. Ya no se discute si el saber occidental o el tradicional es más importante. Juntos, trajeron de regreso a los niños”, destacó el mandatario.

El presidente expresó que este era el inicio de una nueva “fase de entendimiento nacional”, sin importar la cultura, maneras de pensar o visiones: “Ese fue el mensaje de la Madre Selva: que nos tenemos que entender todos y todas. Entendernos alrededor de las ilusiones y esperanzas y necesidades, que quieren ser colmadas por decenas de millones de colombianos que vive en uno de los países más desiguales de la tierra”, enfatizó.

El mandatario agregó: “Esto significa que nos entendamos como Nación, sin ningún tipo de exclusiones, con un objetivo común: buscar y preservar ‘la vida’, para que las nuevas generaciones no se nos vayan en barcos y aviones porque no quieran pisar este, el país de la belleza, y no encuentran espacio de dignidad aquí”.

Al final de su discurso, el presidente Petro pidió a los colombianos pactar unos “acuerdos fundamentales” para defender a los más indefensos como los niños y los ancianos.



Más noticias de Colombia