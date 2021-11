Ladrón de suspiros: Concursante de ‘Yo me llamo’ que enamoró a Amparo Grisales

El programa ‘Yo me llamo’ es uno de los más importantes de la televisión actual y, en cada emisión, consigue conquistar a los espectadores de la mano de sus participantes, que ya a esta altura hacen todo lo posible para demostrar que merecen su lugar allí. Pero mientras algunos ponen a los jueces a debatir, otros, como Maluma, consiguen hacerlos suspirar, que fue justamente lo que le pasó a Amparo Grisales.

Durante la presentación del participante de ‘Yo me llamo’, César Escola y Yeison Jiménez se mostraron fascinados por el manejo de la voz y el uso del escenario que tenía. No obstante, fue Amparo la que no podía sacarle los ojos de encima y suspiraba cada vez que lo veía acercarse.

Por supuesto, esto formó parte de su devolución y la jueza de ‘Yo me llamo’ destacó lo que había conseguido. «Me encanta! Mira, Maluma. Tomaste en cuenta una cantidad de cosas que te dijimos. El seseo ese lindo de ‘bebé, mamacita’. Ese habladito meloso, lindo. Seseaito que no lo tenías», le remarcó la estrella de la farándula. Asimismo, afirmó que ahora usa el característico jadeo del nacido en Medellín, así como los pasos sutiles y medidos que daba sobre el escenario.

Aunque lo que más sorprendió fue cuando ella resaltó que estaba todo perfecto, pero que su problema seguían siendo sus brackets. Después de que el participante de ‘Yo me llamo’ afirmara que podía quitárselos ya, Yeison Jiménez bromeó y habló acerca de lo incómodo que sería quitárselos y luego tener los dientes torcidos para la final. «Se los volvemos a enderezar con un beso», sentenció la jurado, ante la sorpresa de todos los que estaban en el estudio, incluidos sus compañeros.

«Ahora es ella quien piropea», exclamó el maestro Escola.

Yo me llamo es el reality que busca que doble perfecto de los cantantes.

