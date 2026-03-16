Resumen: La Liga BetPlay 2026 llegó a su ecuador y el panorama empieza a aclararse para unos, mientras que para otros se convierte en una carrera de angustia

Concluida la fecha 11, Nacional se consolida en el primer lugar: así quedó la tabla de Posiciones de la Liga Betplay

Minuto30.com .- Atlético Nacional se consolida en la fecha 11 como el líder absoluto del torneo con 24 unidades y un partido pendiente. Mientras el “Verde” celebra, Millonarios, Santa Fe, Medellín y Cali luchan contra el reloj para no quedarse fuera de la fiesta de los cuadrangulares.

La Liga BetPlay 2026 llegó a su ecuador y el panorama empieza a aclararse para unos, mientras que para otros se convierte en una carrera de angustia. Tras una jornada de clásicos y remontadas, el Atlético Nacional de Diego Arias mira a todos desde la cima, demostrando una superioridad que lo tiene con 24 puntos y, lo más preocupante para sus rivales, con un partido menos.

El podio y el grupo de los ocho

El liderato del “Rey de Copas” es acechado de cerca por el Once Caldas, que con 22 puntos se ubica segundo, reafirmando su gran semestre. El podio lo cierra el sorprendente Deportivo Pasto, que con 21 unidades es tercero y se perfila como el “caballo negro” del torneo.

Así está el grupo de los privilegiados:

1. Atlético Nacional (24 pts) – Líder con partido menos.

2. Once Caldas (22 pts)

3. Deportivo Pasto (21 pts)

4. Internacional de Bogotá (20 pts)

5. Junior de Barranquilla (19 pts)

6. Atlético Bucaramanga (18 pts)

7. América de Cali (17 pts)

8. Deportes Tolima (16 pts)

Tabla de posiciones y resultados de los partidos en la fecha 11. Imagen : Google Tabla de posiciones y resultados de los partidos en la fecha 11. Imagen : Google

Cuatro “grandes” en cuidados intensivos

La gran sorpresa de la tabla es la ausencia de cuatro pesos pesados del fútbol colombiano en el grupo de los ocho. Deportivo Cali, Millonarios, Santa Fe y el Independiente Medellín están actualmente eliminados.

Cali: Aunque está afuera, su reciente victoria como visitante le da mejores posibilidades matemáticas que a sus rivales, quedando en el noveno lugar.

Medellín: A pesar de ganar en Montería, el “Poderoso” sigue en la casilla 15 y su margen de error es mínimo; está obligado a ganar casi todo lo que le queda.

Millonarios y Santa Fe: Los equipos bogotanos atraviesan una crisis de resultados que los tiene urgidos de puntos para las próximas jornadas.

El drama del descenso y el fondo de la tabla

En la otra cara de la moneda de Nacional se encuentra el Deportivo Pereira, que vive una crisis profunda. El equipo “Matecaña” es el colero absoluto de la liga con apenas 4 puntos de 30 posibles, una campaña que ya enciende las alarmas por el promedio.

Balance de la Fecha 11: Locales vs. Visitantes

La jornada fue equilibrada, con una ligera ventaja para quienes jugaron en su casa:

Victorias Locales (4): Nacional, Once Caldas, Boyacá Chicó y Junior hicieron respetar su patio.

Victorias Visitantes (3): Independiente Medellín, Águilas Doradas y Deportivo Cali sumaron de a tres fuera de casa.

Empates (3): Dos partidos terminaron 1-1 y un compromiso cerró sin goles.

Dato Clave: La tabla actual es “mentirosa” para algunos, ya que 10 de los 20 equipos tienen un partido aplazado, lo que podría cambiar radicalmente las posiciones en las próximas semanas cuando se pongan al día.