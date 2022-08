in

Con la dirección del gran maestro colombiano Andrés Orozco-Estrada, quien se ha destacado en su carrera por dirigir instituciones musicales de renombre en el ámbito internacional, el Teatro Metropolitano José Gutiérrez Gómez celebrará el miércoles 31 de agosto su 35º aniversario con la presentación de un gran concierto sinfónico-coral en el que se exaltará el talento nacional.

En este concierto, con el cual se conmemora la inauguración de este ícono de la cultura en el país en 1987, y que regresa al escenario tras dos años de ausencia, confluyen destacados representantes de la música clásica en el ámbito colombiano, con la presentación de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia, el Coro de Cámara Cecilia Espinosa y el Coro Tonos Humanos, interpretando la Sinfonía Nº2 en Si bemol Op. 52 “Lobgesang”, del compositor alemán Felix Mendelssohn, bajo la dirección de Orozco Estrada, y la participación de Laura Gómez, Paola Leguizamón y Christian Correa como solistas.

También le puede interesar…

Si lo ha visto comuníquese con el teléfono de contacto https://t.co/fBV8ZrjYNE — Minuto30.com (@minuto30com) August 26, 2022

Con concierto sinfónico-coral, el Teatro Metropolitano de Medellín celebrará su 35º aniversario

En este Concierto han participado a lo largo de su historia destacadas institucionales musicales y los principales artistas del género clásico en Colombia y de algunos países, como las orquestas Sinfónica de Antioquia, Sinfónica Nacional de Colombia, Filarmónica de Bogotá, Filarmónica de Medellín, Sinfónica EAFIT, Sinfónica de Castilla y León (España), Sinfónica de Houston o las orquestas británicas Academy of St. Martin in the Fields y Sinfónica de Londres.

Este año de celebración coincide con un momento de especial y relevante para el Teatro Metropolitano, debido a que el martes 30 de agosto a las 5 p.m. se anunciarán los ganadores del Concurso del proyecto de expansión arquitectónico y urbanístico del Teatro Metropolitano José Gutiérrez Gómez en el que se recibieron 37 propuestas, y que tiene como propósito transformar el espacio exterior de Teatro para el disfrute colectivo de la comunidad.

Para leer más noticias, clic aquí.