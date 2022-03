Conciencia Animal

in

En los años 90 la ciudad de Medellín fue catalogada como la cuidad más violenta del Mundo, tras alcanzar la cifra de 6.809 personas asesinadas en el año 1991.

Medellín deja atrás esta historia y se convierte en una ciudad resiliente e innovadora, pero los estragos del pasado nos persiguen y quizás exista una huella en el ADN de los habitantes, en el que las secuelas de aquella época, se trasladan hacia los más vulnerables como lo son nuestros animales de compañía (perros y gatos), alcanzando cifras superiores a los 4.000 mil animales, en condición de vulnerabilidad (abandono, maltrato, abuso, muertes violentas, atropello, tortura, entre otros) por año.

Y la pregunta es ¿Qué vamos a hacer como sociedad, para dejar el pasado atrás, el dolor de la violencia y proteger como ciudadanos todas las formas de vida?

Es así como el Alcalde Daniel Quintero, con una visión disruptiva y holística pone en primera plana, la protección y el bienestar de los animales con la creación de la Subsecretaria de protección y bienestar animal, que hace parte de la Secretaría de Medio Ambiente y la creación de la Secretaría de la No violencia, como proyecto transversal a todo el Plan de Desarrollo “Medellín Futuro”.

Medellín la primera cuidad de Colombia en destinar recursos históricos en la atención integral de los animales en estado de vulnerabilidad, otorgándole voz los que no tienen voz!!! Superando los 20 mil millones de pesos por año.

Estos recursos son destinados a promover acciones contundentes y garantizar la vida y la sobrevivencia de estos seres sintientes, con proyectos como rescate, atención de alta calidad clínica, cirugías de alta complejidad, alojamiento, alimentación, atención veterinaria y etológica constante, jornadas de esterilización permanentes y gratuitas, jornadas de pedagogía.

Medellín cuenta con el albergue con mayor capacidad de instalación del Departamento de Antioquia, siendo reconocidos por muchas ciudades hermanas del país, y con reconocimiento Mundial.

Pero todas estas acciones no tendrían eco si no nos comprometemos como ciudadanos, a brindarles una segunda oportunidad, y desde la alcaldía de Medellín no VAMOS A PARAR!! En la búsqueda incansable de un hogar para nuestra mejor compañía como lo son nuestros gatos y perros y la conformación de familias multiespecie.

Actualmente la ciudad se hace cargo de aproximadamente 2.000 animales, que viven en la perla esperando que tu llegues por uno de ellos, y transforme tu vida.

Es tiempo de Amar, adopta en La Perla.

Secretaria de Medio ambiente de Medellín