Conchita Martínez: «El vínculo que se crea en un torneo por equipos saca tu mejor tenis»

Madrid, 5 nov (EFE).- Conchita Martínez, directora de las finales de la Copa Billie Jean King (BJKC) que se disputarán la semana que viene en Sevilla, considera que España tiene una buena oportunidad de pasar a semifinales y, a partir de ahí, "nada está escrito" porque en las competiciones por equipo "los vínculos que se crean con el grupo pueden hacerte jugar tu mejor tenis".

"Siempre que empiezas una competición tienes posibilidades reales de ganar. No hay nada escrito", afirmó. ¿Que va a estar difícil para España? Por supuesto. En el grupo que está (con Polonia y Canadá), tiene oportunidad de pasar y clasificarse para las semifinales. Polonia sin Iga Swiatek, Canadá sin Bianca Andreescu, sobre el papel eso puede favorecer a España".

"Estas oportunidades hay que lucharlas y lo van a hacer. Es una gran noticia que Paula Badosa esté entrenando y ojalá llegue a competir, la capitana decidirá según la vea. Pero ya es importante tenerla en el equipo para hacer fuerza y grupo", dijo Martínez en un encuentro con la prensa española previo a las finales.

"Ya hemos visto muchas veces", advirtió, "que hay jugadores que se crecen en las competiciones por equipo. Se ve mucho en los Juegos Olímpicos. Los vínculos que se crean con el grupo pueden llegar a motivarte mucho y hacerte jugar tu mejor tenis".

El grupo A de las finales, con Suiza, que defiende el título, República Checa y Estados Unidos, "es el más fuerte", consideró. "Pero hay individualmente otras grandísimas jugadoras. Si tengo que elegir un favorito, saldría de ese grupo. Ojalá España gane el suyo y llegue a las semifinales con oportunidad de ganar".

Para la ganadora del torneo de Wimbledon de 1994, también con cinco títulos de Copa Federación (anterior denominación de la BJKC) y tres medallas olímpicas en dobles, este torneo por equipos fomenta "valores de unidad y respeto".

"Juegas por tu país, juegas por tu equipo. Se forma una piña de apoyo y ayudas en todo lo posible. De cinco jugadoras, pueden jugar dos o tres. El ego lo dejas aparte y estás ahí para apoyar, juegues o no", destacó.

"SOMOS UNOS PRIVILEGIADOS"

Para la directora, "significa muchísimo" que las finales se disputen en Sevilla.

"Es importantísimo y somos unos privilegiados de tener la Copa del Mundo en Sevilla, además de la Davis en Málaga. Es muy positivo tener todos estos torneos cerca, para que los niños y niñas sigan aficionándose al tenis, para que vean a sus ídolos de cerca. Lo tenemos que valorar. Ya tenemos muchos torneos internacionales importantes y si queremos seguir creciendo eso es lo más importante", afirmó.

"Creo que van a ser unas grandes finales. Tenemos grandes equipos, grandes jugadoras", dijo.

"Siempre quieres vender muchas entradas", comentó sobre cuál será la medida de ese esperado éxito. "Es difícil llenar un estadio un día de diario por la mañana (las sesiones matinales comenzarán a las 10.00 h), la gente está trabajando. Pero van a viajar aficionados de todo el mundo a Sevilla para las finales. Estoy segura de que va a estar muy bien", afirmó.

"ANIMARÍA A QUE HUBIERA MÁS MUJERES CAPITANAS"

Seis de los doce equipos que disputarán las finales de Sevilla cuentan con una capitana, una proporción que ha crecido respecto a otras ediciones pero que aún puede mejorar, a juicio de Conchita Martínez.

"Definitivamente animaría a que hubiera más mujeres capitanas, más mujeres entrenadoras. Tenemos grandes profesionales y es un gran activo tener una mujer capitana, no solo en la BJKC. Por qué no tener más mujeres entrenando a hombres", dijo la que ha sido capitana tanto de Copa Federación como de Copa Davis, primera mujer en serlo en España.

España es uno de los equipos con capitana, función que cumple Anabel Medina.

"EL TENIS FEMENINO TIENE MUY BUENA SALUD"

Martínez considera que este año "ha sido muy interesante la rivalidad entre Iga Swiatek, Aryna Sabalenka y Elena Ribakyna".

"Me gusta mucha la estabilidad y me ha encantado verlas tan consistentes en los torneos. También están Jessica Pegula, Coco Gauff con su primer Grand Slam… Tenemos enormes jugadoras, el tenis femenino lo está haciendo muy bien", afirmó.

"Es muy bonito ver que las jugadoras top llegan a las últimas rondas, pero hay muchas jugadoras fuera de las 50 primeras que pueden hacerlo realmente bien en cualquier torneo y eso no significa que las demás no sean buenas. Este año está siendo muy bueno, me gusta lo que veo", dijo.

A Martínez le agrada "que las ganadoras de los grand slams también lo hagan bien en los otros torneos".

"Eso se ha dado este año y me encanta", agregó.

Cuando se han cumplido 50 años de 'la batalla de los sexos', el partido que Billie Jean King ganó a Bobby Riggs en septiembre de 1973, Conchita Martínez opina que un enfrentamiento de esas características no tendría ahora mucho sentido.

"No creo que haya que hacer ahora esto. Son dos circuitos diferentes. Las chicas entrenan igual de duro que los chicos, es impresionante el nivel al que está el tenis femenino. El cuerpo de un hombre y de una mujer es diferente y no va a haber comparación ni creo que tengamos que hacerla. Todos sabemos lo que podemos dar. Hay mucha gente a la que le gusta más el tenis femenino. Lo importante es que haya rivalidades como las que estamos teniendo este año y constancia. A mí me gusta. El tenis femenino está muy bien de salud", afirmó la aragonesa.

La previsible fusión entre la ATP y la WTA a medio plazo solo agradaría a Martínez "si es realmente en igualdad de condiciones"

"No soy partidaria de unir los tours si no es en igualdad. En mi época se empezaron a hacer torneos combinados y no había igualdad ni en los horarios, ni en las pistas…", indicó.

SOBRE ALCARAZ: "PIERDES UN PARTIDO Y YA LA GENTE SE PREGUNTA QUÉ ESTÁ PASANDO"

A la que fue número 2 del mundo le causa "muchísima alegría ver jugar tan bien y ganar tantos torneos" a quien ahora ocupa ese puesto en el ránking masculino, Carlos Alcaraz.

"No ha sido de un día para otro, se ha visto su evolución, el trabajo de Juan Carlos Ferrero. Verle jugar con tanta alegría es muy bonito. Esperemos que siga así, es complicado porque vienen presiones, derrotas, cosas que te pueden afectar", advirtió.

"He visto tantas cosas… pierdes un partido y ya la gente se pregunta lo que está pasando. Solo pasa que has perdido un partido. Pero esto no es positivo para un jugador y si no estás muy fuerte mentalmente te pueden llegar a afectar. Esperemos que no. La frescura con la que juega Alcaraz es genial", afirmó.

