Resumen: La Premier League, LaLiga, la Bundesliga y la Serie A emitieron un manifiesto exigiendo cambios urgentes en el modelo de gobernanza de la FIFA

«Concentra mucho poder»: las grandes ligas europeas se unen para exigir una profunda reforma estructural en la FIFA

Minuto30.com .- En un pronunciamiento conjunto sin precedentes, la Premier League, LaLiga, la Bundesliga y la Serie A emitieron un manifiesto exigiendo cambios urgentes en el modelo de gobernanza de la FIFA. Las competiciones acusan al ente rector del fútbol mundial de concentrar un poder desmedido sin contrapesos, amenazando la sostenibilidad y el desarrollo de los torneos nacionales.

De acuerdo con el documento publicado por las organizaciones fundadoras de European Leagues y la World Leagues Association, los motivos de esta inconformidad y las exigencias de cara al futuro se dividen en los siguientes puntos:

El origen del conflicto: Las ligas denuncian el «expansionismo incesante» y las decisiones unilaterales de la FIFA, tales como la prolongación abusiva del Calendario Internacional de Partidos (IMC) y el polémico proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE). Argumentan que la presidencia ejerce un poder regulatorio, comercial y político sin consultar efectivamente a las partes directamente afectadas.

Defensa del ecosistema local: El manifiesto subraya que apenas el 1 % de los futbolistas profesionales participa en la Copa Mundial, mientras que el resto de los jugadores y clubes sufren las consecuencias de la paralización de las ligas nacionales, las cuales constituyen el verdadero motor económico, social y laboral del fútbol base.

El pliego de peticiones: El bloque europeo propone una nueva estructura sustentada en tres pilares innegociables:

Otorgar a ligas, clubes y jugadores un papel vinculante en la toma de decisiones mediante un órgano permanente.

Exigir que toda propuesta esté respaldada por datos objetivos y evaluaciones independientes.

Proteger la función regulatoria de la FIFA separándola de sus intereses comerciales, garantizando la independencia de sus órganos éticos, financieros y electorales.

Ultimátum electoral: De cara a las próximas elecciones del organismo, las ligas instaron a los candidatos presidenciales a incorporar estos principios en sus campañas, exigiendo que el ganador convoque una Convención sobre Gobernanza independiente durante los primeros 100 días de su mandato.

Con esta alianza estratégica, las competiciones más poderosas de Europa advierten que la autoridad de la FIFA está en juego y ratifican que su poder de organización y regulación ya no puede operar de forma unilateral ni por encima de los intereses de las comunidades futbolísticas locales.