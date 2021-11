¡Sigue la polémica dentro del Concejo! No se pusieron de acuerdo para aprobar el presupuesto de Medellín del otro año

Toda una caldera terminó siendo el Concejo de Medellín por estos días, luego de rotundas divisiones al interior del recinto, y así se evidenció durante la última votación, correspondiente a la aprobación o no del presupuesto que tendrá la ciudad para 2022.

En esta oportunidad, el presupuesto no se pudo aprobar, pero no porque la mayoría haya votado que no está de acuerdo con lo planteado por la Alcaldía, sino porque hubo un empate en la votación, por lo que no se pudo definir.

Es importante destacar que esta votación se hizo en conjunto entre las comisiones conjuntas primera y segunda del Concejo, y en la primera hubo 3 positivos y 2 negativos, mientras que en la segunda fue de 4 negativos y 3 positivos, para un total de 6 votos positivos y 6 negativos, dejando la decisión abierta.

Arde afuera del Concejo

Tras esto, por primera vez en la historia no queda aprobado el presupuesto de la ciudad, teniendo en cuenta que la normatividad dice que si la votación queda empatada en dos oportunidades, se dará como negada, y por eso, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, se expresó en redes sociales, y aseguró que apelarán la decisión.

«Pacto de Chuscalito con los votos del Centro Democrático, Daniel Carvhalo y Daniel Duque hunden el presupuesto de inversión de la ciudad por primera vez en la historia. Apelaremos a la comisión tercera para salvar la inversión del año 2022».

