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Resumen: El Concejo de Cali aprobó en segundo debate el Proyecto de Acuerdo 100 de 2026, una iniciativa que despliega un ambicioso paquete de alivios tributarios y no tributarios para mitigar el impacto económico dejado por el terremoto del pasado 10 de agosto.

Concejo de Cali aprueba histórico paquete de alivios tributarios para los afectados por el terremoto

Minuto30.com .- La administración municipal, en cabeza del alcalde Alejandro Eder, confirmó la puesta en marcha de estas medidas diseñadas para respaldar tanto a los hogares damnificados como al sector productivo y comercial de la capital vallecaucana. En total, se proyecta que las disposiciones beneficien a más de 54.000 predios y familias que sufrieron afectaciones directas e indirectas por el movimiento telúrico.

Exoneraciones y beneficios aprobados

El proyecto articula una serie de herramientas de apoyo financiero y social para acelerar la recuperación de la ciudad. Entre los principales alivios sancionados se destacan:

Exoneraciones de hasta el 100 % en el Impuesto Predial.

Descuentos especiales en el pago del Impuesto de Industria y Comercio (ICA).

Condonación de intereses moratorios para deudores del municipio.

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Asignación de becas universitarias para la población afectada.

Apoyo a hogares y reactivación empresarial

El mandatario local destacó el trabajo articulado con el cabildo municipal para sacar adelante este salvavidas, señalando que la prioridad es aliviar la carga financiera inmediata de los ciudadanos mientras se reactivan los emprendimientos y empresas locales.

«Hoy damos un paso más para que Cali se levante, se recupere y siga avanzando. Porque reconstruir Cali es una tarea de todos», puntualizó Eder al anunciar la consolidación del acuerdo, el cual busca cimentar las bases para la reconstrucción integral de la ciudad a través de la priorización de los contribuyentes locales.