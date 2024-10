Concejal Miguel Iguarán no incurrió en doble militancia: Procuraduría

Resumen: El Ministerio Público considera que no hay pruebas suficientes para demostrar que el concejal haya incurrido en las faltas que se le imputan. Detalles: La Procuraduría presentó un concepto favorable a la defensa de Miguel Iguarán. No se encontraron méritos probatorios en las dos demandas acumuladas en su contra. El caso se adelanta en el Tribunal Administrativo de Antioquia por Nulidad Electoral. La Procuraduría argumenta que no se configura la causal de inhabilidad por doble militancia ni por ejercicio de autoridad administrativa. Pide al Tribunal absolver al concejal Iguarán de las acusaciones.