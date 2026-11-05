Resumen: Andrés Felipe Rodríguez, el Gury, del Centro Democrático, y José Luis Marín, del Pacto Histórico, fueron los únicos dos concejales que votaron en contra de la revisión del POT de Medellín en segundo debate. Luis Guillermo Vélez, del Centro Democrático, no votó.

Concejal del CD se unió al del Pacto Histórico y fueron los únicos que votaron negativo al POT

Dos concejales de orillas políticas opuestas coincidieron en el tablero de votación del Concejo de Medellín durante la aprobación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT). Andrés Felipe Rodríguez Puerta, conocido como el Gury y miembro del Centro Democrático, y José Luis Marín Mora, del Pacto Histórico, fueron los únicos dos concejales que votaron en contra de la revisión del POT en segundo debate. Luis Guillermo Vélez Álvarez, también del Centro Democrático, fue el único que no votó.

Así quedó la votación del POT en el Concejo de Medellín

El tablero de la sesión plenaria 545, correspondiente a la continuación del segundo debate del Proyecto de Acuerdo 104 de 2026 sobre ajustes al POT, el 5 de noviembre, registró 18 votos a favor, dos en contra y un concejal sin votar. En total votaron 20 de los 21 concejales de la corporación.

Los dos votos negativos aparecen marcados en rojo y corresponden a Rodríguez y a Marín. El resto de los concejales que votaron, entre ellos el presidente del Concejo, Alejandro De Bedout, y el vicepresidente segundo, Farley Betancur, lo hicieron a favor.

Foto: Captura de video

Dos votos iguales de dos orillas distintas

El Centro Democrático y el Pacto Histórico se ubican en lados opuestos del espectro político. Que Rodríguez y Marín hayan votado en contra del POT es una coincidencia en el sentido del voto. Ese dato por sí solo no indica que haya un acuerdo entre ellos ni que compartan los motivos de su decisión.

Quiénes son los dos concejales

Andrés Felipe Rodríguez Puerta, el Gury, es ingeniero mecánico de la Universidad EAFIT, fue vocero de la revocatoria que se intentó contra el exalcalde Daniel Quintero y llegó al Concejo de Medellín en las elecciones de 2023 por el Centro Democrático, según Nación Paisa y El Colombiano.

José Luis Marín Mora, conocido como AquinoTicias, es abogado y periodista popular, y concejal del Pacto Histórico, según el perfil de candidatos publicado en las elecciones de 2023.

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El concejal que no votó

El tablero muestra a un concejal sin voto registrado: Luis Guillermo Vélez Álvarez, del Centro Democrático. Vélez decidió ausentarse de la votación nominal, en la que se les pidió a los concejales pronunciarse uno por uno sobre el proyecto.

Lo que se aprobó

El Concejo de Medellín aprobó en segundo debate la revisión de mediano plazo del POT, la norma que fija las reglas del desarrollo urbano de la ciudad. La discusión se extendió por más de 14 horas y la aprobación se dio en la madrugada de este jueves.

El acuerdo modifica cerca del 78 % del articulado del POT vigente desde 2014. ABC Economía reporta que incluye normas sobre ruido, mixturas, vivienda y amenaza por riesgo.

Entre los asuntos que generaron reparos durante el debate, estuvieron la flexibilización de los planes parciales, los índices de construcción, las obligaciones urbanísticas y la regulación de la vivienda turística, que se mantiene restringida en las zonas de baja mixtura.