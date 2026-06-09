El presidente del concejo de Medellín hace grave denuncia sobre presunta compra de votos y coacción del Clan del Golfo en Puerto Berrío

Resumen: El mecanismo denunciado por el presidente del Concejo de Medellín consistiría en retener los documentos de identidad y el 21 de junio direccionar el voto por Ivan Cepeda

Concejal Alejandro de Bedout denuncia presunto plan de compra de votos para favorecer a Iván Cepeda en Puerto Berrío

Minuto30.com .- A pocos días de la decisiva jornada electoral programada para el próximo 21 de junio, las alertas por un posible fraude en las urnas se han encendido en el Magdalena Medio.

A través de su cuenta en X, el presidente del Concejo de Medellín, Alejandro De Bedout, hizo públicas unas graves denuncias ciudadanas provenientes del municipio de Puerto Berrío (Antioquia), advirtiendo sobre un entramado de corrupción electoral y constreñimiento armado.

El presunto modus operandi

De acuerdo con la información revelada por el corporado, durante el último fin de semana se empezó a gestar en el territorio una estrategia para alterar los resultados electorales, la cual buscaría favorecer directamente la candidatura de Iván Cepeda.

Las denuncias exponen tres puntos críticos en este presunto esquema de fraude:

Ofrecimientos de dinero: Se estarían ofreciendo sumas de hasta $300.000 a los ciudadanos a cambio de entregar sus cédulas.

Retención de documentos: El mecanismo consistiría en retener las identificaciones de los electores para luego, el día de las elecciones, direccionar y garantizar el voto por la campaña señalada.

Presión armada: La situación se agrava ante los reportes de que cientos de campesinos de la región, particularmente hombres, estarían siendo fuertemente presionados e intimidados por presuntos integrantes del Clan del Golfo para obligarlos a entregar sus documentos.

Llamado urgente a los entes de control

En su pronunciamiento, el presidente del Concejo relacionó estas irregularidades con las advertencias que ya había lanzado previamente el candidato Abelardo De la Espriella, asegurando que «se empieza a consumar el plan».

Frente a la gravedad de los testimonios recopilados, De Bedout exigió una investigación inmediata por parte de las autoridades competentes para proteger a las comunidades rurales y garantizar la transparencia de los comicios.

«Colombia está advertida del fraude por medio de compra de votos que se avecina. No lo podemos permitir», sentenció el cabildante, haciendo un llamado a blindar la democracia frente al constreñimiento al sufragante.