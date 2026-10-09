Resumen: Antes de que se haga efectiva esta decisión los procesados tendrán que suscribir una caución o póliza y firmar un acta de compromiso ante la Sala.

Conceden la libertad provisional a Iván Name y Andrés Calle por vencimiento de términos

La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia resolvió la solicitud de libertad provisional formulada por los defensores de los excongresistas Iván Leónidas Name Vásquez y Andrés David Calle Aguas, y profirió auto mediante el cual les concedió el derecho a la libertad provisional de conformidad con lo descrito en el numeral 5° del artículo 365 de la Ley 600 de 2000.

Lo anterior en razón al vencimiento del término de 12 meses contado a partir de la ejecutoria de la resolución de acusación, sin que hasta la fecha se haya culminado con la celebración de la audiencia de juzgamiento.

Antes de que se haga efectiva esta decisión los procesados tendrán que suscribir una caución o póliza y firmar un acta de compromiso ante la Sala.

Consulte el auto AEP140-2026.