Con VIDEO Kylie Jenner confirmó que está esperando su segundo hijo

Kylie Jenner está embarazada por segunda vez, y tendrá otro bebé junto a su pareja, el rapero Travis Scott. La encargada de revelar la noticia fue Caitlyn Jenner, quien detalló que llegará otro nieto por parte de su hija menor, así lo informó Page Six.

En medio de una entrevista, Caitlyn dijo: “me acabo de enterar el otro día de que tengo otro en el horno». Además dijo que quiere tener 30 nietos. Con el bebé en camino ya sólo le faltan “10 nietos” para cumplir su objetivo.

Hace poco, fue la misma Kylie fue quien afirmó la llegada de su segundo hijo, por lo que dicen que la reconciliación con Travis Scott fue por todo lo alto.

La estrella del programa Keeping Up with the Kardashian utilizó su cuenta oficial de Instagram para anunciar esta etapa feliz de su vida a través de un emotivo video.

La grabación que dura un minuto y medio deja ver como Kylie Jenner le dio la noticia a Travis, el proceso para contarle a su madre que sería abuela de nuevo y las visitas al médico para monitorear el embarazo.

Recordemos que la famosa de 24 años, es madre de una hija llamada Stormi, que nació el 1 de febrero de 2018.

Los seguidores de la famosa pareja están sorprendidos con la noticia y más al ver la reacción del rapero. En el clip, se ve a Kylie despertando a Scott, al mismo tiempo que le enseña el test que claramente dice “embarazada”. Lo más conmovedor fue ver a Kylie y a Scott abrazándose y llorando de felicidad.

