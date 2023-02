Jhonny Rivera, artista de música popular, contó un poco de las cosas que le ha tocado vivir por cuenta del hecho que la gente lo confunde con su colega Giovanny Ayala.

El artista relató que ya se ha ‘acostumbrado’ a que lo confundan con el también cantante de música popular, situación que le es común en casi todo el territorio nacional, lo que no se esperaba era que por eso lo fueran a agredir.

A través de su cuenta de Instagram relató que mientras estaba pasando por un duro momento en Cali, luego de que a su padre le practicaran una cirugía a corazón abierto, decidió caminar por una calle de la ciudad para comer algo.

Como le había ocurrido en otros lugares del país, escuchó que alguien gritaba Giovanny Ayala, pero, llevado un poco por el mal momento que estaba pasando y lo pesado que era para él tener que explicar que no era Giovanny, decidió ignorar el llamado.

El artista relató que de un momento a otro sintió un golpe en el brazo. “Cuando siento yo que me pegan un golpe en este brazo, pero feo”, al tiempo que mira para saber quién fue, y detecta que la mujer que lo llamaba estaba comiendo chontaduro y fue con una de las pepas que decidió golpearlo.

El artista narró que al mirarse el antebrazo se vio manchado por el tradicional color del chontaduro y vio hasta ‘baba’ bajando por su cuerpo

“Me la tiró con toda la fuerza y me la pegó en todo el antebrazo… Y la miro mal y ella me dice: ‘Ay si mira, creído’, a lo que le respondió: ‘es que yo no me llamó Giovanny Ayala’”, narró en su video.

El artista relató que no reaccionó porque la agresora era una mujer, aunque aclaró que “donde hubiera sido un hombre les juro que yo peleo, yo no soy ‘pelión’, yo nunca he la vida he pelado, pero yo creo que yo si hubiera peleado”, relató el artista.

Al final Jhonny cuenta que decidió seguir caminando mientras la mujer le seguía “gritando cosas”.

Más noticias de Entretenimiento