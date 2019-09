Con una “nevera” y tratando a otro de ‘periquero’, hinchas del DIM expresaron descontento

Evidentemente molestos por los últimos resultados llegaron los seguidores de Independiente Medellín (alrededor de 9 mil asistentes) al encuentro por cuartos de Copa Águila ante Once Caldas en el Atanasio Girardot.

Y es que aparte de los cánticos, también fueron usadas figuras tales como la de una nevera, en la que escribieron varias frases en alusión al jugador Andrés Ricaurte, uno de los más señalados por la parcial roja luego de las cinco derrotas consecutivas en Liga Águila.

Sin embargo, Ricaurte no fue el único señalado, otro que llevó de las arengas fue el jugador Sebastián Macías, a quien le gritaron ‘periquero’ (en referencia a consumo de psicoactivos), este mismo jugador se vio envuelto en varios post de redes sociales por un video en el que supuestamente consume licor.

Entre otros criticados están el portero David González y el experimentado mediocampista Didier Moreno.

También desde la parte administrativa hay señalados, en las últimas horas se dio el despido de tres miembros del equipo de trabajo, entre ellos, quien fuera entrenador encargado Leny Maturana.

Finalmente, el rojo antioqueño logró una victoria ante el Once y consiguió avanzar a semis de la Copa para enfrentar al Deportivo Pasto, agua en el desierto tras los traspiés sufridos, especialmente en el clásico paisa.

A mí qué me importa que haya hinchas de Nacional que también puteen a los talentosos, ¿cómo no voy a aprovechar el papayazo de pegarle a los hinchas del rival de patio por esto? Andrés Ricaurte es un elegido y estos cosos entienden tan poquito de fútbol que no lo merecen. pic.twitter.com/pYjHmQLprf

— Santiago Dávila (@sandavila88) September 12, 2019