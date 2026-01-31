Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Sabado:
    Con un golazo de Rengifo, un error de Chipi chipi y un autogol de Rivero, Atlético Nacional cayó 1-2 ante Inter de Miami

    Nacional se fue para el camerino, terminando el primer tiempo, con una victoria parcial

    Publicado por: SoloDuque

    Juan Manuel Rengifo fue el encargado de abrir el marcador en el partido de exhibición ante Inter de Miami
    Foto: Atlético Nacional
    Minuto30.com .- Con un golazo de Rengifo, un error de Chipi chipi y un autogol de Rivero, atletico nacional cayó 1-2 ante Inter de Miami, en un partido de exhibicion que contó con la presencia de las estrellas del futbol mundial lionel messi y luis suarez.

    El jovencito Juan Manuel Rengifo en el minuto 24 fue el encargado de abrir el marcador; este que es la nueva “joya de la corona” de Nacional tuvo un partido importante, y no se vio “acobardado” con Messi en la cancha e incluso le ganó una de las jugadas más relevantes del partido a uno de los mejores jugadores de la historia reciente del fútbol.

    Nacional se fue para el camerino, termiando el primer tiempo, con una victoria parcial.

    Sin embargo con un cambio casi total de nómina verdolaga, el salto al gramado dejó un sinsabor de lo que es la segunda plantilla de nacional, con juegos erráticos, sin capacidad de gol y con errores garrafales como el de Chipi chipi, que en un rechazo entregó la pelota al equipo de Messi y llegó el gol del empate a través de Suárez.

    Ya cuando finalizaba el partido y se esperaba que terminara 1-1 llegó la jugada más inesperada. un autogol de Rivero que le dio la primera victoria a Inter de Miami en esta gira suramericana.

    Inter venía de caer ante Alianza Lima por 3-0; la próxima parada será en Ecuador donde el onceno de la MLS visitará a Barcelona de Guayaquil.

    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


