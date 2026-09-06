¡Con total éxito! Antioquia eligió a sus 876 representantes en las elecciones cafeteras 2026

Resumen: La Federación Nacional de Cafeteros reportó total éxito en la jornada electoral más importante del gremio. Los líderes electos asumirán la vocería de 72 comités municipales a finales de octubre.

Minuto30.com .- La Federación Nacional de Cafeteros entregó un balance altamente positivo tras el cierre de las elecciones cafeteras 2026, consolidando este proceso como el evento democrático y participativo más relevante del sector agrícola en el país.

En el departamento de Antioquia, la jornada concluyó con la elección de 876 representantes gremiales, entre principales y suplentes, quienes tendrán la responsabilidad de conformar 72 comités municipales y el comité departamental y cuyos nombres se conocerán el próximo 17 de septiembre.

escrutinio y posesión

Guillermo Arcila, director de Asuntos Gremiales de la institución, explicó las etapas a seguir tras el cierre de las urnas para garantizar la transparencia del proceso. «Viene la comisión encargada de revisar que los votos cuenten a cada caficultor de la forma correcta», detalló el vocero.

Esta fase de verificación técnica tomará ocho días hábiles. Una vez validados y en firme los resultados, los líderes electos asumirán oficialmente su compromiso como representantes gremiales el próximo 30 de octubre de 2026.

Reconocimiento a la participación

El director de Asuntos Gremiales aprovechó el balance para extender un agradecimiento a los miles de caficultores federados que acudieron a las urnas para hacer valer su voz y su voto en la democracia cafetera.

Asimismo, destacó la labor fundamental de los jurados de votación desplegados en cada una de las mesas y el acompañamiento garante de la Comisión de Observación Electoral durante toda la jornada en el departamento.