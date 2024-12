Con respeto y contundencia, el alcalde de Sabaneta le cantó la tabla al concejal Iván Alonso

El Alcalde de Sabaneta, Alder Cruz, le cantó la tabla al concejal Iván Alonso, en medio de una sesión del Concejo Municipal.

Cruz se refirió al informe publicado en medios de comunicación bajo el titular “mientras el hospital está en quiebra, los concejales se van de capacitación”, del cual el mencionado concejal habría participado, por lo que el mandatario dijo que como el corporado lo hizo público, él le respondería de manera pública:

“Para mi fue triste ver la manera como se propiciaron sentimientos de odio, rencor, resentimiento, fracaso y frustración hace poco, me generó tristeza, porque yo vengo cuidando esta ciudad, porque nosotros venimos dándole amor a esta ciudad, porque nosotros queremos ver el nombre de Sabaneta en lo más alto y cuando empecé a ver el nombre de Sabaneta en todos los titulares de manera amarillista, me dolió porque desinformaron”, inició diciendo en su intervención frente a los concejales.

Luego de esto el alcalde de los sabaneteños le recordó a Iván Alonso, cómo funciona el ordenamiento presupuestal en lo publico:

“Usted como alcalde que fue, y a quien respeté en su dignidad de alcalde en su momento, usted sabe que un alcalde no puede tocar un solo peso del Concejo Municipal, ni para invertirlo en el hospital, ni para invertirlo en ningún proyecto de la Alcaldía”, dijo.

Además, le ilustró al concejal, que en el municipio hay “cuatro bolsitas presupuestales”, la del Concejo Municipal, la de Personería, la de Contraloría y la de la Alcaldía y el alcalde no puede incidir en cómo se ordena el presupuesto de las demás entidades.

“Si querían hacer un debate alrededor de ese tema, este era el escenario, de manera pública, cuando el Concejo presentara su informe de manera pública”, aseguró.

Además, le recordó al también exalcalde Iván Alonso: “Yo hice parte de su coalición de Gobierno y de manera técnica siempre en las mesas de coalición a las que hice parte con usted, con datos, cifras y de manera argumentativa, le ilustraba las falencias técnicas que podría tener la administración y cuando me preguntaban por el desempeño del alcalde siempre sostuve que había falencias técnicas como en cualquier administración, pero que había un muy buen ser humano al frente de esa alcaldía”.

Y al final, trasladó la situación al presente, cuando los papeles se intercambiaron, y quien en ese momento era alcalde ahora es concejal: “Hoy puede pasar lo mismo, que nos encontremos con algunas falencias en lo técnico y en lo público. Yo siempre priorizaré el ser humano por encima del profesional, porque en lo profesional puede que no nos encontremos y en algunos aspectos técnicos, puede que no nos encontremos, lo que no es negociable es el desempeño del ser humano y yo quisiera seguir pensando que ese buen ser humano sigue ahí y no desapareció”, aseveró.

