¡Con razón se escucharon las sirenas! Lo mataron a tiros por La Mota

Resumen: Asesinan a un hombre con arma de fuego en el sector de La Mota, en Belén, al suroccidente de Medellín. El crimen se registró en la noche de este sábado.

Minuto30.com .- En la noche de este sábado, un hombre fue asesinado con arma de fuego en el sector de La Mota, en el barrio Belén, al suroccidente de Medellín.

El crimen se registró en la carrera 75 con calle 5, donde, según testigos, individuos en una motocicleta atacaron a la víctima.

Las autoridades fueron alertadas por el ataque sicarial. Las sirenas de la policía se escucharon en la zona, pero al llegar los uniformados, solo encontraron el cuerpo sin vida de la víctima.

Policía y otros estamentos se encuentran investigando los móviles del crimen y buscan dar con el paradero de los responsables.

