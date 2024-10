Con polémica: Argentina primer clasificado a la siguiente ronda de la Copa América

Argentina, con polémica y tras vencer agónicamente a Chile en su segunda salida por el grupo A de la Copa América USA 2024, se convirtió en el primer clasificado a la siguiente fase.

En la cancha, los argentinos ganaron con un gol de Lautaro Martínez al minuto 88 del compromiso, es decir, en la agonía del juego.

Sin embargo, el partido se hizo viral en las redes sociales no por una, sino por varias decisiones arbitrales que terminaron perjudicando a los chilenos.

En una de las jugadas por ejemplo, Rodrigo de Paul se salvó de la roja, luego de un impresionante planchazo que todos vieron, menos los jueces y el VAR.

Esa entrada, que no fue la única protagonizada por De Paul, se produjo al minuto 26 del encuentro.

Antes de la durísima entrada de De Paul, tan solo a los cinco minutos del juego, el Cuti Romero le pegó un codazo a Víctor Dávila, acción que tampoco fue revisada.

Adicional a ello, el gol de Lautaro Martínez, aparentemente en fuera de lugar, fue avalado por el VAR de acuerdo con la líneas que trazaron desde una cámara alta.

Para muchos, se trató de un fuera de lugar que el juez y el VAR dejaron pasar cuando faltaban dos minutos para que se acabara el juego.

La Conmebol eligió para este juego al árbitro Andrés Matonte, quien estuvo asistido por Carlos Barreiro y Nicolás Terán, mientras en el VAR estuvieron Carlos Orbe y Christian Lescano.

A clear elbow to the face and they don’t even check VAR

Argentina got a penalty for this against Poland in the World Cup that was even less contact. Chile are already getting robbed 5 minutes in pic.twitter.com/3gBN9pcSFT

— German (@PopOutGerman) June 26, 2024