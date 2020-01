Con partidos en femenino y masculino comenzó el Babyfútbol de Los Paisitas

Minuto30.com- Este sábado rodó el balón en la cancha Marte Uno de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín, donde entre el 4 y el 18 de enero, se reunirán 1.008 futbolistas, 648 niños y 360 niñas, con el objetivo de participar en la edición 36 masculina y 11 femenina del Festival Babyfútbol Colanta, que contará por primera vez con la participación de 36 equipos masculinos, en tanto que en el torneo femenino intervendrán 20 conjuntos.

De los 36 equipos masculinos, quince representan al Área Metropolitana, diez provienen de algunos municipios del departamento, nueve de otras ciudades del país y un equipo internacional en representación de México, mientras que en damas tendremos cuatro equipos de la ciudad, seis del departamento y diez conjuntos de otras ciudades. Así quedó la programación de la primera fecha:

El torneo comenzó con triunfo de Ciudad Modelo Cali (3-1) sobre Indeportes Boyacá, en el Grupo A Femenino. El entrenador del equipo boyacense, el exfutbolista Weymar Olivares, se mostró tranquilo a pesar de la derrota en el debut.

Entre tanto, en masculino, San Judas Abajo Florencia superó 1-0 a San José de Urama – Dabeiba.

Esta tarde se cumplirá el desfile inaugural sobre las 4:00 de la tarde y tras los actos protocolarios se reanudará la programación.

Programación para este sábado 4 de enero

12:55 p.m. Asunción – Bogotá VS San José Etapa 3 – Planeta Rica Grupo B Femenino

02:10 p.m. Santa Fe – Medellín VS Vereda Picacho S. Paraíso 2 – Medellín Grupo B Masculino

04:00 p.m. DESFILE INAUGURAL

04:45 p.m. ACTOS PROTOCOLARIOS

05:30 p.m. La Floresta – Medellín VS 19 de abril – Itagüí Grupo A Femenino

06:45 p.m. Juan Pablo II – Medellín VS Fátima – Medellín Grupo A Masculino

Video: El exfutbolista Weymar Olivares, tranquilo a pesar de la derrota de su equipo en el debut